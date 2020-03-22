22.03.2020 - 07:00 | | EKONOMİ SERVİSİ
Esnaf ‘0’ faizli kredi istiyor
Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından etkilenen esnaf ve sanatkarlar için özel paket hazırlanması talebinde bulundu.
Palandöken, onlarca meslek kolundaki esnaf ve sanatkarın faaliyetlerine ara verdiğini, diğer meslek kollarındaki esnafın da ‘siftahsız’ dükkan kapattığını belirterek, şunları söyledi:
“Talepte bulunan her esnafımıza sıfır faizli, en az bir yıl geri ödemesiz, minimum 50 bin lira kredi imkanı sağlanmalı. Bu krediyle esnafımız vergi, prim gibi borçlarını ödeyeceği için devletimizin kaybı olmayacaktır. Devletin verdiği para yine kendisine dönecektir. Esnafın biriken borçlarını ödeyebilmesi için yeni bir yapılandırmaya gidilmelidir. Tedbirler bir an önce uygulamaya konulmalıdır.”
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