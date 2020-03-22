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    HaberlerEkonomi Haberleri Esnaf ‘0’ faizli kredi istiyor
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    22.03.2020 - 07:00 | | EKONOMİ SERVİSİ

    Esnaf ‘0’ faizli kredi istiyor

    Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından etkilenen esnaf ve sanatkarlar için özel paket hazırlanması talebinde bulundu.

    Esnaf ‘0’ faizli kredi istiyor

    Palandöken, onlarca meslek kolundaki esnaf ve sanatkarın faaliyetlerine ara verdiğini, diğer meslek kollarındaki esnafın da ‘siftahsız’ dükkan kapattığını belirterek, şunları söyledi:

    “Talepte bulunan her esnafımıza sıfır faizli, en az bir yıl geri ödemesiz, minimum 50 bin lira kredi imkanı sağlanmalı. Bu krediyle esnafımız vergi, prim gibi borçlarını ödeyeceği için devletimizin kaybı olmayacaktır. Devletin verdiği para yine kendisine dönecektir. Esnafın biriken borçlarını ödeyebilmesi için yeni bir yapılandırmaya gidilmelidir. Tedbirler bir an önce uygulamaya konulmalıdır.”

    Bank bulamayınca bu kez oraya oturdular!Tekirdağ’ın merkezi ilçesi Süleymanpaşa’da corona virüsüne önlem amaçlı kent merkezindeki banklar kaldırılınca vatandaşlar sahile akın edip sahile sıfır duvara oturdu. Duvarda oturanları kameraya almaya çalışan gazetecileri fark eden bir grup yaşlı vatandaş ise hemen toparlanıp uzaklaşmaya çalıştı.
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