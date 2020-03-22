Esnaf ‘0’ faizli kredi istiyor

Palandöken, onlarca meslek kolundaki esnaf ve sanatkarın faaliyetlerine ara verdiğini, diğer meslek kollarındaki esnafın da ‘siftahsız’ dükkan kapattığını belirterek, şunları söyledi:

“Talepte bulunan her esnafımıza sıfır faizli, en az bir yıl geri ödemesiz, minimum 50 bin lira kredi imkanı sağlanmalı. Bu krediyle esnafımız vergi, prim gibi borçlarını ödeyeceği için devletimizin kaybı olmayacaktır. Devletin verdiği para yine kendisine dönecektir. Esnafın biriken borçlarını ödeyebilmesi için yeni bir yapılandırmaya gidilmelidir. Tedbirler bir an önce uygulamaya konulmalıdır.”