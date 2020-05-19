Esnaf bayram alışverişlerinde bu yıl cironun azalmasını bekliyor

Palandöken yaptığı yazılı açıklamada, iftar sofralarını süsleyen hurma, kuru üzüm ve kompostoluk kuru kayısı gibi ürünlerin satışında salgın nedeniyle düşüş olduğunu ifade etti.

Salgının birçok geleneğin yerine getirilmesine engel olduğunu belirten Palandöken, şunları kaydetti:

"Ramazan ayının olmazsa olmazı hurma, kuru üzüm, kuru kayısı, gün kurusu ve vişne kurusu satışları çok büyük oranda düştü. Aynı düşüş bayram tezgahlarının açıldığı çikolata ve şekerleme satışlarında da yaşanıyor. Hurma, incir, kuru kayısı, bayram şekeri, çikolata ve bayramlık giysi satışlarında eski cirolar bu yıl maalesef olmayacak."