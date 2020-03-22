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    HaberlerEkonomi Haberleri Esnaf corona virüse karşı kağıt paraları ütülüyor
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    22.03.2020 - 10:07 | | İHA

    Esnaf corona virüse karşı kağıt paraları ütülüyor

    Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde bir esnaf, korona virüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında kağıt paralara dokunmadan önce ütülüyor.

    Esnaf corona virüse karşı kağıt paraları ütülüyor

    Çin’de Kovid-19 salgınıyla mücadele kapsamında kağıt paraların dezenfekte edilmesinin ardından İran Sağlık Bakanlığı da Kovid-19’a karşı tedbir amacıyla halka kağıt para kullanmaması çağrısında bulunmuştu.

    Esnaf corona virüse karşı kağıt paraları ütülüyor

    Muratlı’nın Sıradükkanlar mevkiinde esnaflık yapan Kahraman Bayazit da korona virüse karşı benzeri bir önlem aldı. Kazandığı kağıt paraları elindeki maşa ile müşterinin elinden alan Bayazıt, daha sonra paraları kızgın bir ütü ile ütüleyerek üzerindeki mikropları öldürüyor. Müşterilerin şaşkın bakışları arasında Kahraman Beyazıt’ın kendi yöntemleriyle aldığı tedbir korona virüse geçit vermiyor.

    Corona virüs onları durdurmadı! Asker uğurlaması otogar dışında devam etti...Corona virüs salgını can almaya devam ederken bazı vatandaşların asker uğurlama törenlerinde otogar dışında kutlanması dikkat çekti. Asker uğurlamasına polis ekipleri müdahale bulundu.
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