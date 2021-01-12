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12.01.2021 - 11:19 |

Esnaf gelir kaybı ve kira desteği ne zaman yatacak? Ticaret Bakanlığı'ndan açıklama var mı?

Ticaret Bakanlığı tarafından koronavirüs salgınından olumsuz etkilenen esnaf ve sanatkarlar ile gerçek kişi tacirlere verilecek gelir kaybı ile kira desteği başvuruları 11 Ocak itibarıyla sona erdi. Başvuruların bitişiyle birlikte, "Esnaf gelir kaybı ve kira desteği ne zaman yatacak?" soruları peş peşe geldi.

Esnaf gelir kaybı ve kira desteği ne zaman yatacak? Ticaret Bakanlığı'ndan açıklama var mı?

Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeyi vermiş, Ticaret Bakanlığı başvuruları başlatmıştı. Esnaf gelir kaybı ve kira desteği için başvurular dün itibarıyla sona erdi. Başvurular biter bitmez sonuç tarihi araştırılmaya başlandı. Peki, Esnaf gelir kaybı ve kira desteği ne zaman yatacak?

GELİR KAYBI DESTEĞİ SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Gelir kaybı desteği sonuç tarihi hakkında henüz resmi bir açıklama yok. Ticaret Bakanlığı'nın önümüzdeki günlerde konuya ilişkin duyuru yapması bekleniyor.

Başvuru sonuçları destek başvuruları tamamlandıktan sonra www.turkiye.gov.tr adresinden açıklanacak.

Başvuru süreci sonrası yapılacak değerlendirme sonrasında hak sahiplerine yapılacak ödemeler Ticaret Bakanlığı tarafından açıklanacak tarihte başvuru esnasında verilen banka hesap numaralarına otomatik aktarılacak.

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