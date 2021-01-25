Esnaf kredileri ertelendi mi 2021 (Halkbank)? Son dakika Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı! Kredi taksitleri ne kadar ertelendi?

Esnaf kredi taksitleri ne kadar ertelendi? sorusunun cevabı gündemde konuşuluyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, canlı yayında krediler ile ilgili bir açıklama gerçekleştirdi. Kredi erteleme açıklaması ile beraber erteleme süresi araştırılmaya başlandı. İşte kredi ertelemeleri ile ilgili ayrıntılar...

ESNAF KREDİ TAKSİTLERİ NE KADAR ERTELENDİ 2021?

Cumhurbaşkanı Erdoğan kredi ertelemeleri ile ilgili bugün bir açıklama gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Halkbank tarafından esnaf ve sanatkarlara kullandırılan Hazine ve Maliye Bakanlığı faiz destekli kredilerin 1 Ocak 2021-30 Haziran 2021 arası 6 aylık dönemde ödenmesi gereken taksitleri ertelenecektir." ifadelerini kullandı.