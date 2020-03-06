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    06.03.2020 - 07:00 | | EKONOMİ SERVİSİ

    Esnaf sayısı hızlı yükseldi

    Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu Genel Başkanı Bendevi Palandöken, esnaf ve sanatkar sayısının şubatta bir önceki aya göre 10 bin 210, yıl başından bu yana 32 bin 813 arttığını bildirdi.

    Esnaf sayısı hızlı yükseldi

    Palandöken, şubat sonu itibarıyla esnaf ve sanatkar sayısının 1 milyon 824 bin 14 olduğunu kaydederek, “Geçen yıl esnaf ve sanatkar sayısı toplamda 37 bin 989 artarken bu yılın ilk iki ayındaki artış umut verici oldu” değerlendirmesinde bulundu.

    Palandöken, yıl başından bu yana esnaf ve sanatkar sayısındaki en fazla artışın 2 bin 925 ile İstanbul’da görüldüğü bilgisini vererek, İzmir’de esnaf ve sanatkar sayısının 2 bin 192, Samsun’da 1583, Antalya’da 1358 ve Şanlıurfa’da 1232 arttığını vurguladı.

    Palandöken, “Ülke genelinde en fazla esnaf ve sanatkarın olduğu iller 213 bin 799 ile İstanbul, 112 bin 688 ile İzmir, 93 bin 911 ile Ankara” dedi.

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