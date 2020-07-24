BİST119.0310.00EURO7.950.16USD6.840.04ALTIN415.200.69
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEkonomi Haberleri Esnaf ve sanatkâra 3 ay borç ertelemesi
    ABONE OL
    24.07.2020 - 07:00 | | ANKARA Milliyet

    Esnaf ve sanatkâra 3 ay borç ertelemesi

    Koronavirüs salgınından zarar gören esnaf ve sanatkârın Halkbank’tan aldıkları ve ödenmeyen düşük faizli kredi borçları 3 ay ertelendi. Kredisi ertelenen esnaf ve sanatkârlardan erteleme dönemi boyunca çalışan sayısını azaltmayacağına dair taahhütname alınacak.

    Esnaf ve sanatkâra 3 ay borç ertelemesi

    Kredilerden doğacak gelir kayıpları, Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından ödenecek.Koronavirüs salgınından zarar gören esnaf ve sanatkârın Halkbank’tan aldıkları ve ödenmeyen düşük faizli kredi borçları 3 ay ertelendi.

    Kredisi ertelenen esnaf ve sanatkârlardan erteleme dönemi boyunca çalışan sayısını azaltmayacağına dair taahhütname alınacak. Kredilerden doğacak gelir kayıpları, Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından ödenecek.Resmi Gazete’de dün yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı’na göre, Kovid-19 salgını nedeniyle işleri zarar gören esnaf ve sanatkârların, Halkbank’tan Türkiye Esnaf ve Sanatkârlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri Birlikleri Merkez Birliği’ne (TESKOMB) bölge birlikleri kefaletiyle veya doğrudan kullandıkları düşük faizli kredilerle ilgili düzenleme yapıldı. 

    Buna göre, 30 Haziran 2020 ve öncesinde kullanılan düşük faizli kredilerden doğan borçlardan 1 Temmuz 2020-30 Eylül 2020 döneminde vadesi dolacak olup, kararın yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla itfa edilmeyen borçlar, başvuru şartı aranmaksızın faiz tahakkuk ettirilerek ve taksit sayısı değiştirilmeden 3 ay ertelendi. 

    İran'a ait yolcu uçağı savaş uçakları tarafından taciz edildiTahran- Beyrut seferini yapan İran'a ait bir yolcu uçağının, Suriye'nin başkenti Şam üzerinde ABD veya İsrail'e ait olduğu iddia edilen 2 savaş uçağı tarafından taciz edildiği ve olay sırasında bazı yolcuların yaralandığı bildirildi. Öte yandan İran, Şam semalarında iki savaş uçağı tarafından taciz edilen Mahan Havayolları'na ait yolcu uçağına Tahran'a dönüşü sırasında bir şey olması durumunda bundan ABD'nin sorumlu olacağını bildirdi.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Bayramda yağsız etleri tercih edin

    Bayramda yağsız etleri tercih edin

    Tüm çalışanları ilgilendiriyor! Bunu yapan kovulur...

    Tüm çalışanları ilgilendiriyor! Bunu yapan kovulur...

    Toplu mezarda 7 ceset daha çıkarıldı

    Toplu mezarda 7 ceset daha çıkarıldı

    Elektrikli araçların tarifesi belli oldu

    Elektrikli araçların tarifesi belli oldu

    Sıradaki Haber