Esnaf ve sanatkâra 3 ay borç ertelemesi

Kredilerden doğacak gelir kayıpları, Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından ödenecek.Koronavirüs salgınından zarar gören esnaf ve sanatkârın Halkbank’tan aldıkları ve ödenmeyen düşük faizli kredi borçları 3 ay ertelendi.



Kredisi ertelenen esnaf ve sanatkârlardan erteleme dönemi boyunca çalışan sayısını azaltmayacağına dair taahhütname alınacak. Kredilerden doğacak gelir kayıpları, Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından ödenecek.Resmi Gazete’de dün yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı’na göre, Kovid-19 salgını nedeniyle işleri zarar gören esnaf ve sanatkârların, Halkbank’tan Türkiye Esnaf ve Sanatkârlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri Birlikleri Merkez Birliği’ne (TESKOMB) bölge birlikleri kefaletiyle veya doğrudan kullandıkları düşük faizli kredilerle ilgili düzenleme yapıldı.



Buna göre, 30 Haziran 2020 ve öncesinde kullanılan düşük faizli kredilerden doğan borçlardan 1 Temmuz 2020-30 Eylül 2020 döneminde vadesi dolacak olup, kararın yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla itfa edilmeyen borçlar, başvuru şartı aranmaksızın faiz tahakkuk ettirilerek ve taksit sayısı değiştirilmeden 3 ay ertelendi.