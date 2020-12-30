Esnaf ve sanatkâra kredi faizi indirimi

1 Ocak 2021’de yürürlüğe girecek karar kapsamında, Halkbank tarafından Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri (ESKKK) kefaletiyle veya doğrudan esnaf ve sanatkarlara kullandırılmış olup, bakiyesi 2021’e devreden krediler ile 1 Ocak 2021 - 31 Aralık 2021 döneminde bankacılık usul ve esasları çerçevesinde Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri Birlikleri Merkez Birliğine (TESKOMB) bağlı bölge birliklerine ortak olan ESKKK’lar kefaletiyle veya ESKKK’ların kefaleti olmaksızın, bankaca doğrudan esnaf ve sanatkarlara kullandırılacak kredilere 1 Ocak 2021 - 31 Aralık 2021 döneminde geçerli olmak üzere faiz indirimi uygulanacak.

TESKOMB’a bağlı bölge birliklerine ortak olmayan ESKKK’lar kefaletiyle önceki yıllarda yayımlanmış Bakanlar Kurulu kararları doğrultusunda kullandırılmış olup bakiyesi 2021’e devreden krediler için de faiz indirimi yapılacak.

Geleneksel meslek...

Geleneksel değeri olan kaybolmaya yüz tutan mesleği olan ve “Esnaf Vergi Muafiyet Belgesi” sahibi esnaf ve sanatkârlara, 2021’de kullandırılacak krediler ile önceki yıllarda kullandırılan kredilerden bakiyesi 2021’e devreden krediler için faiz indirimi yüzde 100 olacak.

Mesleki Eğitim Kanunu kapsamında kredi başvuru tarihi en az 1 yıllık ustalık belgesine sahip ve ustalık belgesiyle ilgili meslek kolunda son 1 yılda kendi adına işletme kurduğunu belgeleyen girişimci esnaf ve sanatkârlara, 2021’de kullandırılacak krediler ile önceki yıllarda kullandırılan kredilerden bakiyesi 2021’e devreden krediler için yüzde 100 faiz indirimi yapılacak.

Yüzde 100 indirim nasıl uygulanacak?

KOSGEB tarafından sağlanan hibe ve faizsiz kredi desteğinden yararlananlar hariç olmak üzere; KOSGEB Uygulamalı Girişimcilik Eğitimini bitiren, başvuru tarihinde 30 yaşını tamamlamamış olan genç girişimci esnaf ve sanatkarlara KOSGEB tarafından onaylanan projelerini bankaya sunmaları durumunda 100 bin liraya kadar yüzde 100 faiz indirimi uygulanarak kredi kullandırılabilecek.

Söz konusu imkandan bakiyesi 2021’e devreden kredi borcu bulunanlar yararlanamayacak. Bununla birlikte, 2021’de kullandırılacak krediler ile önceki yıllarda bu kapsamda kullandırılan kredilerden bakiyesi 2021’e devreden krediler için yüzde 100 faiz indirimi uygulanacak.

30 bin TL sınırı

Esnaf ve sanatkarlara makine, ekipman ve demirbaş alımları, iş yeri modernizasyonu veya ham madde ve döner sermaye ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla 30 bin liraya kadar kullandırılan kredilerden bakiyesi 2021’e devreden krediler için yüzde 100 faiz indirimi yapılacak.