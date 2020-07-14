Esnafa 2 milyarlık borç yapılandırması

Pekcan, düzenlemenin, 220 bin esnaf ve sanatkarın gecikmiş 2 milyar liraya ulaşan borcunu kapsayacağını bildirdi. Koronavirüs tedbirleri kapsamında esnaf ve sanatkarlara yönelik düzenlemeler yapıldığını hatırlatan Pekcan, şunları kaydetti:

“Bu süreçte kredi ve kefalet kooperatifleri ortaklarında da takibe düşen kooperatif kredileri için yapılandırma imkanı getirilmesine yönelik bir beklenti oluşmuştur. Bu durum karşısında TESKOMB tarafından kooperatif takibine intikal etmiş borçların yeniden yapılandırılmasına yönelik Bakanlığımız görüşü alınarak bir çalışma yapılmıştır. Esnaf ve sanatkarlarımızın kredi ve kefalet kooperatifleri aracılığıyla kullandıkları kredilerden takipte olanları yapılandırıyoruz.”

Pekcan, 30 Haziran 2020’den önce, bu tarih dahil olmak üzere kredi borcu kooperatif takibine intikal eden esnaf ve sanatkarların Kredi Kefalet Kooperatifine yazılı olarak başvurmaları halinde yeniden yapılandırmadan faydalanabileceğini bildirdi. Pekcan, söz konusu uygulamaylayaklaşık 322 milyon lira gecikme faizinin düşürüleceğine dikkati çekti.

Banka borcuna da...

TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, kredilerin ertelenmesi veya yeniden yapılandırılması yönünde Cumhurbaşkanı’na mektup yazarak talepte bulunduklarını hatırlatarak, şunları kaydetti:

“Mektuba olumlu cevap verilmesi oldukça sevindirici. Bu yapılandırmaya banka borçlarının da dahil edilmesi ile esnafımız daha çok rahatlayacaktır.”