Esnafa destek talebi

Türkiye’de 11 Mart’ta ilk defa görülen Kovid-19 vakasının ardından ekonominin zayıfladığını belirten Dervişoğlu, şunları kaydetti: “Alınan tedbirler sebebiyle özellikle hizmet sektöründeki çoğu işletmenin faaliyeti geçici olarak durduruldu. Bunların dışında kalan birçok işletmenin de ticari faaliyetleri durma noktasına geldi. Hazine ve Maliye Bakanlığı 24 Mart’ta yayınladığı genel tebliğ ile salgından doğrudan etkilenen 16 ayrı sektördeki şirketler ile gelir vergisi mükelleflerinin tamamı için nisan, mayıs ve haziran aylarında verilmesi gereken muhtasar ve katma değer vergisi beyannamelerinin süresini 27 Temmuz’a erteledi. Salgından etkilenip ticari faaliyetleri sekteye uğrayan ya da tamamen duran şirketler ise beyanname vermek zorunda kaldı. Bu mağduriyet ve eşitsizlik giderilmeli.”