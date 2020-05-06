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    06.05.2020 - 07:00 | | BAHAR ATAKAN Ankara

    Esnafa destek talebi

    İYİ Parti Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu, pandemi sürecinde hiçbir ticari faaliyette bulunmasa dahi beyanname vermek zorunda kalan şirketlerin eğitime katkı payı olarak 58.8 TL maliyetle karşılaştığını belirterek, “Bu ve benzeri giderlerin pandemi ile ekonomik açıdan mücadele veren işletmelerimiz tarafından ödenmemesi için gerekli önlemler alınmalı ve bir süreliğine iptal edilmesi sağlanmalı” dedi.

    Esnafa destek talebi
    BAHAR ATAKAN Ankara

     

    Türkiye’de 11 Mart’ta ilk defa görülen Kovid-19 vakasının ardından ekonominin zayıfladığını belirten Dervişoğlu, şunları kaydetti: “Alınan tedbirler sebebiyle özellikle hizmet sektöründeki çoğu işletmenin faaliyeti geçici olarak durduruldu. Bunların dışında kalan birçok işletmenin de ticari faaliyetleri durma noktasına geldi. Hazine ve Maliye Bakanlığı 24 Mart’ta yayınladığı genel tebliğ ile salgından doğrudan etkilenen 16 ayrı sektördeki şirketler ile gelir vergisi mükelleflerinin tamamı için nisan, mayıs ve haziran aylarında verilmesi gereken muhtasar ve katma değer vergisi beyannamelerinin süresini 27 Temmuz’a erteledi. Salgından etkilenip ticari faaliyetleri sekteye uğrayan ya da tamamen duran şirketler ise beyanname vermek zorunda kaldı. Bu mağduriyet ve eşitsizlik giderilmeli.”

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