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    22.03.2020 - 07:00 | | EKONOMİ SERVİSİ

    Et üretiminde bir sıkıntı yok

    Kovid-19 salgını nedeniyle birçok ürüne yönelik talep artarken, kırmızı et sektörü temsilcileri tüketim için yeterli miktarda hayvan bulunduğunu ve tedirginliğe gerek olmadığını bildirdi.

    Et üretiminde bir sıkıntı yok

    TÜKETBİR Başkanı Bülent Tunç, “Tüketimimizi karşılayacak kadar hayvan varlığımız var” dedi. 2019’da toplam kırmızı et üretiminin, bir önceki yıla göre yüzde 7.4 artışla 1 milyon 201 bin 469 ton olarak tahmin edildiğini belirten Tunç, 2018’de üretimin 1 milyon 118 bin 695 ton olarak kayıtlara geçtiğini aktardı.

    Ulusal Kırmızı Et Konseyi Başkanı Ahmet Hacı İnce, “Üretimde bir problem bulunmamaktadır” derken, TÜDKİYEB Genel Başkanı Nihat Çelik, “Küçükbaş hayvan varlığı kırmızı et tüketimini karşılayacak durumda” diye konuştu.

    Bank bulamayınca bu kez oraya oturdular!Tekirdağ’ın merkezi ilçesi Süleymanpaşa’da corona virüsüne önlem amaçlı kent merkezindeki banklar kaldırılınca vatandaşlar sahile akın edip sahile sıfır duvara oturdu. Duvarda oturanları kameraya almaya çalışan gazetecileri fark eden bir grup yaşlı vatandaş ise hemen toparlanıp uzaklaşmaya çalıştı.
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