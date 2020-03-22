Et üretiminde bir sıkıntı yok

TÜKETBİR Başkanı Bülent Tunç, “Tüketimimizi karşılayacak kadar hayvan varlığımız var” dedi. 2019’da toplam kırmızı et üretiminin, bir önceki yıla göre yüzde 7.4 artışla 1 milyon 201 bin 469 ton olarak tahmin edildiğini belirten Tunç, 2018’de üretimin 1 milyon 118 bin 695 ton olarak kayıtlara geçtiğini aktardı.

Ulusal Kırmızı Et Konseyi Başkanı Ahmet Hacı İnce, “Üretimde bir problem bulunmamaktadır” derken, TÜDKİYEB Genel Başkanı Nihat Çelik, “Küçükbaş hayvan varlığı kırmızı et tüketimini karşılayacak durumda” diye konuştu.