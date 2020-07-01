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    HaberlerEkonomi Haberleri Etiketteki "çam balı" ifadesi mutlu etti
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    01.07.2020 - 11:07 | | AA

    Etiketteki "çam balı" ifadesi mutlu etti

    Tarım ve Orman Bakanlığı düzenlemesiyle çam balı için piyasaya arz edilecek ürünün etiketinde "çam balı" ifadesi yazılması şartı üreticileri memnun etti.

    Etiketteki "çam balı" ifadesi mutlu etti

    Türkiye Arı Yetiştiricileri Merkez Birliği Başkanı Ziya Şahin, AA muhabirine, 70 bine ulaşan üyelerinin, Arıcılık Kayıt Sistemi'ne kayıtlı 8 milyon arı kovanına sahip olduğunu söyledi.

    Tarım ve Orman Bakanlığının Türk Gıda Kodeksi Bal Tebliği'nin Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdiğini aktaran Şahin, "Tebliğle, ilk defa çam balı için 'salgı balı' altında tanım yapıldı. Ayrıca, piyasaya arz edilecek söz konusu ürünün etiketinde 'çam balı' ifadesinin yazılması zorunlu hale getirildi. Bu üreticiler için sevindirici bir gelişme" dedi.

    Çam balının kriterlerinde de değişikliğe gidildiğine değinen Şahin, sakaroz oranının yüzde 10'dan yüzde 5'e indirildiğini, C4 şekerleri oranı ve bu oranın hesaplandığı diğer parametrelerin de çam balında aranmayacağını bildirdi.

    Türkiye çam balı üretiminin yüzde 80'inin Muğla'da gerçekleştiğine dikkati çeken Şahin, "Çam balı Türkiye için milli bir baldır. Bugüne kadar çam balının yurt dışı pazarında Avrupalıların salgı balı adıyla ürettikleri bal niteliğinde alımı ve pazarlaması yapıldı. Bu da uzun yıllar arıcılar bazında çok büyük sıkıntılara neden oldu." diye konuştu.

    Şahin, Avrupalıların ürettiği salgı balıyla Türkiye'de üretilen çam balının çok farklı olduğunu söyledi.

    "Biz bundan sonra Türk çam balı markasına sahip çıkacağız"

    Çam balının kodekse kavuşması için bilim adamlarıyla 2005 yılından bu yana önemli çalışmalar yaptıklarını belirten Şahin, şöyle konuştu:

    "Artık Türk çam balı olarak kodekste yerini aldı. Türk çam balı da artık kimliğini ispat eder duruma geldi. Ülkemizin arıcısının sırtından büyük bir yük kalktı. Düne kadar salgı balı olarak pazarlanan çam balı bundan sonra Türk'ün çam balı olarak pazara girecek. Artık kalite kriterleri ortada. Çam balı için bundan sonra piyasa şartları oluşturulacak. Çam balında Uluslararası kalite kriterleri konusunda da çalışmalarımız devam ediyor. Coğrafi işaretini aldığımız ve Türk çam balının önümüzdeki dönemde ihracatçıların da çabalarıyla artık varillerle değil, paketlenerek satılmasını bekliyoruz. Biz bundan sonra Türk çam balı markasına sahip çıkacağız." 

      Tombul çekirge kendi türünü yerken böyle görüntülendiDünyada sadece Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde yaşayan tombul çekirge (Bradyporus) yumurtasını daha kaliteli hale getirmek için erkeğini yerken, sönmüş volkanik Karacadağ eteklerinde kameralara yakalandı. Dünya Doğa ve Doğal Kaynakları Koruma Birliği'nce (IUCN) Kırmızı Liste'ye alınması için başvuru yapılan türle ilgili bilgi veren Dicle Üniversitesi Zooloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ali Satar, "Tabii bu uzun antenli çekirgelerde görülen bir olay aslında, ama bu tür için hiç şahit olmamıştık. Bunu görüntülerde gördük ve çok şaşırdık hakikaten" dedi.
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