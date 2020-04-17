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    HaberlerEkonomi Haberleri Euro Bölgesi'nde inşaat üretimi şubatta düştü
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    17.04.2020 - 12:47 | | AA

    Euro Bölgesi'nde inşaat üretimi şubatta düştü

    Euro Bölgesi'nde inşaat üretimi, şubat ayında bir önceki aya göre yüzde 1,5 azaldı.

    Euro Bölgesi'nde inşaat üretimi şubatta düştü

    Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Avrupa Birliği (AB) ve Euro Bölgesi'nin şubat ayı mevsimsellikten arındırılmış inşaat üretimi verilerini yayımladı.

    Buna göre, 19 üyeli Euro Bölgesi'nde inşaat üretimi, şubatta ocak ayına kıyasla yüzde 1,5 düştü. İnşaat üretimi, 2019'un şubat ayına göre ise yüzde 0,9 geriledi.

    AB'de inşaat üretimi, şubatta önceki aya göre yüzde 1, 2019'un aynı dönemine göre ise yüzde 0,9 düşüş gösterdi.

    AB ülkeleri arasında şubatta inşaat üretiminde önceki aya oranla en fazla artış yüzde 6,8 ile Slovenya, yüzde 6,2 ile Macaristan ve yüzde 3,2 ile Polonya’da gerçekleşti.

    En fazla düşüş ise yüzde 4,6 ile Romanya, yüzde 2,4 ile Hollanda ve yüzde 2,2 ile Belçika’da ölçüldü.

    Söz konusu veriler, AB ülkelerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerinin geniş ölçüde yürürlüğe girmeye başladığı mart ayını kapsamıyor. 

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