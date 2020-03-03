BİST110.2462,74EURO6,880,25USD6,190,41ALTIN319,061,61
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEkonomi Haberleri Euro Bölgesi'nde yıllık enflasyon geriledi
    ABONE OL
    03.03.2020 - 14:11 | | AA

    Euro Bölgesi'nde yıllık enflasyon geriledi

    Euro Bölgesi'nde yıllık enflasyon şubat ayında Çin'den yayılan koronavirüs salgını ve küresel petrol fiyatlarında görülen gerilemenin etkisiyle yüzde 1,2'ye geriledi.

    Euro Bölgesi'nde yıllık enflasyon geriledi

     

    Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Euro Bölgesi'nin şubat ayı yıllık enflasyonuna ilişkin öncü verileri yayınladı.

    Buna göre, Euro Bölgesi'nde ocak ayında yüzde 1,4 olan yıllık enflasyon, şubatta beklentiler dahilinde yüzde 1,2'ye geriledi.

    Enflasyonun şubatta düşük kalmasında enerji fiyatlarında yaşanan yıllık yüzde 0,3’lük düşüş etkili olurken, son üç ayın en düşük enflasyonu olması dikkati çekti. Bölgede enflasyon Aralık 2019’da yüzde 1,3 olarak açıklanmıştı.

    Euro Bölgesi'nde şubat ayındaki enflasyonun ana bileşenlerine bakıldığında, en yüksek yıllık enflasyon yüzde 2,2 ile gıda, alkol ve tütün ürünlerinde gerçekleşti. Bunu yüzde 1,6 ile hizmetler izledi.

    Öte yandan, Euro Bölgesi'nde para politikasını yürütmeden sorumlu olan Avrupa Merkez Bankası (ECB), bölgede fiyat istikrarını sağlamak için yüzde 2'nin hemen altında, yüzde 2'ye yakın seviyede enflasyon hedefliyor.

    ECB Yönetim Konseyi'nin 13 Mart’ta toplanarak faiz oranlarına ilişkin kararını vermesi beklenirken, şubatta düşük kalan enflasyon ve koronavirüsün artan ekonomik etkisi, yatırımcıların bankadan bölge ekonomilerini desteklemek için yeni teşvikler beklemesine yol açması da dikkati çekti.

     

      Litre fiyatı 150 lira olan eşek sütüne yoğun ilgiAdana'da bir besici tarafından üretilen eşek sütü, litre fiyatı 150 TL olmasına rağmen yoğun ilgi görüyor.
      daha fazla video için

      GÜNCEL HABERLER

      İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

      Sünnet düğününde rezalet! Ve karar çıktı...

      Sünnet düğününde rezalet! Ve karar çıktı...

      SGK devreye girdi! Süre doldu emekliye 2 bin 500 lira...

      SGK devreye girdi! Süre doldu emekliye 2 bin 500 lira...

      TBMM'de kapalı oturum! Görüşmeler 10 yıl 'devlet sırrı' kapsamında

      TBMM'de kapalı oturum! Görüşmeler 10 yıl 'devlet sırrı' kapsamında

      Yunanistan'a insanlık dersi! 78 yıl önce...

      Yunanistan'a insanlık dersi! 78 yıl önce...

      Sıradaki Haber