Euro dolar karşısında 21 ayın en yükseğine tırmandı

Küresel döviz piyasalarında euro yüzde 0.41 artışla 1.15752 dolara ve sterlin karşısında da yüzde 0.94 artışla 0.91251 düzeyine yükseldi.

AB'nin üst düzey yetkilileri anlaşmanın AB'nin geleceğine ilişkin kuşkuları gidermek için önemli olduğuna dikkat çektiler.

AB üyesi ülkelerin liderleri art arda dört ün süren zorlu zirvede Covid-19 pandemisinden etkilenen ekonomileri için 750 milyar euro büyüklükte canlandırma planı üzerinde anlaştılar. Paketin 360 milyar euroluk bölümü kredi biçiminde, 390 milyar euroluk bölümü de hibe biçiminde dağıtılacak.