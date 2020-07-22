BİST118.7130.56EURO7.910.71USD6.840.38ALTIN409.351.37
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEkonomi Haberleri Euro dolar karşısında 21 ayın en yükseğine tırmandı
    ABONE OL
    22.07.2020 - 14:28 | | DHA

    Euro dolar karşısında 21 ayın en yükseğine tırmandı

    Euro bölgesinin tek parası euro, Avrupa Birliği'nin (AB) Covid-19 krizi etkilerine karşı 750 milyar euroluk bir destek paketinin hazırlanmasına ilişkin anlaşmasının verdiği iyimserlikle, 1.1584 dolar ile, dolar karşısında 2018 Ekim'den bu yana en yüksek düzeye yükseldi.

    Euro dolar karşısında 21 ayın en yükseğine tırmandı

     

    Küresel döviz piyasalarında euro yüzde 0.41 artışla 1.15752 dolara ve sterlin karşısında da yüzde 0.94 artışla 0.91251 düzeyine yükseldi.

    AB'nin üst düzey yetkilileri anlaşmanın AB'nin geleceğine ilişkin kuşkuları gidermek için önemli olduğuna dikkat çektiler.

    AB üyesi ülkelerin liderleri art arda dört ün süren zorlu zirvede Covid-19 pandemisinden etkilenen ekonomileri için 750 milyar euro büyüklükte canlandırma planı üzerinde anlaştılar. Paketin 360 milyar euroluk bölümü kredi biçiminde, 390 milyar euroluk bölümü de hibe biçiminde dağıtılacak.

    Yanan binadan atlayan çocuklar kurtarıcılarının kolunu kırdıFransa'da yanan dairelerinde kilitli iki Fransız çocuk binanın penceresinden atlayarak kurtuldu.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Diyarbakır'da bir kadın silahla vurulmuş halde bulundu!

    Diyarbakır'da bir kadın silahla vurulmuş halde bulundu!

    Milyonlarca çalışan için geçerli! 58 yaşında emeklilik...

    Milyonlarca çalışan için geçerli! 58 yaşında emeklilik...

    NASA'dan göktaşı uyarısı! 48 bin KM hızla...

    NASA'dan göktaşı uyarısı! 48 bin KM hızla...

    YKS kontenjanlar belli oldu mu? ÖSYM YKS üniversite kontenjan kılavuzu 2020

    YKS kontenjanlar belli oldu mu? ÖSYM YKS üniversite kontenjan kılavuzu 2020

    Sıradaki Haber