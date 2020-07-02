Eurobond ihracı tamam

5.5 yıl vadeli 500 milyon dolar tutarındaki işlemin getirisi ve kupon oranı yüzde 6.80 oldu. Büyük ilgiyle karşılanan tahvil ihracına, beklenenin yaklaşık 3 katı seviyesinde 1.5 milyar dolarlık talep geldi. Akbank Genel Müdürü Hakan Binbaşgil, pandemi sürecinde gerçekleştirdikleri ilk eurobond tahvil ihracına gelen yüksek talebin Akbank’ın uluslararası borçlanma işlemlerinde uzmanlığının, başarılı borçlanma stratejilerinin ve yatırımcılarla güçlü networklerinin yansıması olduğunu vurguladı. Binbaşgil, “İstikrarlı ve şeffaf yönetimimiz, uluslararası standartlardaki bankacılık anlayışımız ve güçlü bilançomuz ile Türkiye ekonomisi ve reel sektörünün büyümesine destek sağlamak için kaynak yaratmaya devam ediyoruz” dedi.