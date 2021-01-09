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09.01.2021 - 07:00 | | EKONOMİ SERVİSİ

Eurobond ihracına 6 kat talep geldi

Türkiye Sınai Kalkınma Bankası (TSKB), 350 milyon dolarlık 5 yıl vadeli sürdürülebilir tahvil ihracını yatırımcılardan gelen 6 kat taleple gerçekleştirdi.

Eurobond ihracına 6 kat talep geldi

TSKB’den yapılan açıklamaya göre, yeşil/sürdürülebilir tahvil ihracı çalışmalarını sürdüren banka, 2021’e Bank ABC, BNP Paribas, Citi, Commerzbank, ING, SMBC ve Standard Chartered Bank’ın koordinatörlüğünde 350 milyon dolarlık, 5 yıl vadeli sürdürülebilir tahvil ihracını gerçekleştirerek başladı.

TSKB’nin sürdürülebilir tahvil ihracına yatırımcılardan 6 kat talep geldi. Talep toplama açılışından itibaren 50 bps üzerinde fiyat iyileşmesiyle yeni ihraç primi ödemeden tamamlanan işleme yeşil ve sürdürülebilir yatırım fonları yoğun ilgi gösterdi. İhraçtan elde edilecek fonlar, TSKB’nin sürdürülebilir çerçevesi kapsamında yer alan projelerinin refinansmanı ile yeni  sürdürülebilirlik yatırımlarının finansmanı için kullanılacak.

Çevre ve kalkınma

TSKB Genel Müdürü Ece Börü, Türk finans sektöründe 2021’in ilk tahvil ihracını sürdürülebilirlik temasıyla yapmaktan büyük memnuniyet duyduklarını bildirdi. Sürdürülebilirliği tüm bankacılık modeliyle entegre etmeyi başardıkları yolculuklarına hız kesmeden devam ettiklerini kaydeden Börü, şunu söyledi:

“Her geçen yıl çıtamızı yükseltiyoruz. Küresel piyasada ihraç tutarının 6 katı talep gören ve özellikle yeşil ve sürdürülebilir fonların yoğun ilgi gösterdiği bu başarılı ihracımızdan elde edilecek gelirlerle çevresel ve sosyal kalkınmaya dönük yatırımlara ilave kaynak yaratacağız.”

Toprağın altında ateş çıktı!Konya'nın Karapınar ilçesinin Kayalı Mahallesi'nde, toprak altından çıkan metan gaz kaynaklı ateş, paniğe neden oldu. Muhtar Muharrem Güdal, "AFAD da gelip inceledi. Burası daha önce sazlık ve bataklık olduğundan su da kuruduğu için metan gaz kaynaklı ateş çıktığını söyledi. İncelemelerini yapıp, bu bölgede önlem alacaklarını söylediler" dedi.
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