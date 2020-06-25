Ev çiçeği meraklılarına: Ali Botanik

Müşterilerin beğendikleri balkon, salon ve ev çiçekleri, çiçek ve sebze tohumları, mutfak penceresi önü çiçekleri, mevsimlik çiçekler, meyve fidanları gibi ürünleri çiçeğe hiçbir zarar vermeden özenle paketleyerek kargoya veriyor.

Ali Botanik markasının web sitesi de özel güvenlik önlemlerinden geçtiği vurgulandı. Web sitesinin 256 bit SSL sertifikaya sahip, SÜSBİR ve ETBİS’e kayıtlı olduğu ifade edildi. İnternetten sipariş vermek isteyen müşteriler için dev güvenlik engelleri sayesinde müşteriler güven içerisinde alışverişin tadına varıyor.

Ziraat mühendisleri tarafından denetleniyor

Özellikle sosyal medya adreslerinden gün içerisinde yaptıkları paylaşımlarla müşterileri cezbeden sevilen botanik firması, ürün hakkında daha farklı açıdan fotoğraf çekerek müşteri memnuniyeti kazanıyor. İzmir’in en güzel bahçelerinde yetiştirilen çiçek ve bitkiler, alanında uzman Ziraat Mühendisleri tarafından denetleniyor. Kaliteli şekilde gübreleme, budama ve bakım işlemlerinden sonra satışa sunuluyor

Ali Botanik’in bahçelerinde hiçbir yerde bulamayacağınız özel salep yetiştiriyor. Ayrıca, salep yetiştirme broşürü, salep tohumu, salep yumrusu ve salep fidesi ile ilgili bilgileri uzun yıllar çalışıp tecrübelerini de katarak yazıya döküyor ve bu bilgi birikiminden oluşan yazıyı da müşterilerine ürünle beraber gönderiyorlar. Tarım Müdürlüğü’nden ekim ve hasat raporu alarak, üretimini ve satışını yapıyor. Ev hanımlarının da salep orkidesi çiçeği ilgilerini çektiğinden dolayı ev ve balkon ortamında bile hobi amaçlı yetiştirilme özelliği bulunuyor.

Ali Botanik firmasının diğer botanik yetiştiricilerden ayıran en belirgin özelliği ise; ürün hakkında A’dan Z’ye doyurucu bilgi sunmalarıdır. Bu sayede her müşterinin aklına gelebilecek soruları da yanıtlıyor. İç mekanlarda sıkça tercih edilen ev çiçekleri Ali Botanik web sitesinden hızlıca temin edilebiliyor.

Geniş botanik ürünleri

Web sitesi ya da WhatsApp üzerinden kredi kartı, havale gibi seçenekler ile kolay ödeme Ali Botanik adresi tarafından mümkün olması sağlanıyor. Ayrıca bu kanallar ile sipariş veren müşteriler için özenle seçilmiş çiçek ya da fidanları hediye olarak gönderiyor. Yetiştirdikleri çiçeklerden bazılarının isimleri ise şöyle;

Salonların gözdesi yırtık yapraklı deve tabanı, son zamanların çok aranan çiçeği pilea, büyükannelerimizin vazgeçemediği kılıç çiçeği, salon çamı arokarya, balkon ve pencere kenarı çiçeklerinden sardunya, begonya ve küpe çiçeği, dekoratif saksılar da rengarenk yetişen kaktüs ve sukulent çeşitleri, yaprakları kemana benzeyen keman yapraklı kauçuk çiçeği, uzun yıllarını küçücük boylarına sığdıran bonsai çiçekleri, askılı aşk merdiveni panjur çiçeği, geceleri yaprakları dua eden bir eli andıran maranta dua çiçeği, uzun cam vazolarının olmazsa olmazı şans bambusu, karides çiçeği, telgraf çiçeği, orkide, benjamin çiçeği, zamia, dikenler tacı, aloe vera, yukka çiçeğidir. 2 bin 500’den fazla çiçeği Ali Botanik sitesinde bulabilirsiniz.

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