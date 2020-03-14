Evden çalışan sayısı artıyor

ABD’de 5 bin çalışanı bulunan Twitter, bütün çalışanlarını eve yönlendirdi. Çalışanların evlerinde ofis düzeneği kurmak için yaptıkları masrafların şirket tarafından karşılanacağı, evden çalışamayacak durumdaki sözleşmeli, yarı zamanlı ve taşeron işçilere ise olağan saat başına çalışma ücretlerinin ödeneceği kaydedildi.

Türkiye’de başladı

Evden çalışma önceden bir tercih gibi görülse de bugünlerde kalabalık ortamlarda bulunmamak adına Türkiye’de de pek çok işveren evden çalışmayı teşvik ediyor. Pek çok firma bu yönde niyetini açıkladı. Türk Telekom, çalışanlarına uzaktan çalışma izni vermek için hazırlıklarını tamamladığını duyurmuştu. Gittigidiyor.com, dün itibariyle uzaktan çalışmayı devreye aldı. Başta teknoparklar olmak üzere pek çok alanda uzaktan çalışmaya uygun sektörler bu tür çalışma uygulamasına gitmeye hazırlanıyor.

Ortamı düzenleyin

Çoğu firmada çalışanlar işlerini teknolojik araçlarıyla evlerinden iş ağlarına bağlanarak, maillerini cevaplayarak ya da telefonla halledebiliyor. Ancak evden çalışırken de dikkat edilmesi gerekenler var. Evden çalışırken iyi bir bilgisayar, yeterli bir internet altyapısı gerekiyor. Çalışma ortamının düzenlenmesi ve dikkati dağıtacak şeylerin de ortadan kaldırılması gerekiyor. Evde çalışanlara yardım edecek iletişimi ve dosya yönetimini kolaylaştıran, verimliliği artıran mobil uygulamalar da bulunuyor.