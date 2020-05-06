Evden çalışma kabini TempOda

Çağrı merkezi destekli bütünleşik hizmetler veren Tempo, TempOda projesiyle tüm sektör çalışanlarının işe/ofise gitmeden konforlu şekilde evden çalışmalarına olanak tanıdığını duyurdu. Şirketten yapılan açıklamada, “TempOda, 1.20cm x 1.20cm boyutlarındaki bir kabinde serbest ve konforlu çalışma ortamı yaratıyor. İnternet altyapısı olan ve mobil çözüme uygun olan her yerde kullanılabilen TempOda, camdan oluşan ferah, aydınlık ve hava sirkülasyonunun olduğu bir ürün. Sınırlı erişim yetkisi, kamera izleme, ekran kaydı, acil durum düğmesi ile fiziksel güvenlik sağlanıyor. One vision cam sayesinde içerisi görünmeyen kabine şifreyle girilebiliyor. Kabin içinde kamera kaydı alınması sayesinde ekranın fotoğrafının çekilmesi gibi KVKK bakımından risk oluşabilecek durumların önüne geçilebiliyor. Çalışanı sürekli izlemeye olanak tanıyan kamera kaydı sayesinde yazılım direktörü gibi çalışanlar kendi işini yaparken astlarını da kontrol edebiliyor.”

Tempo CEO’su Cemal Akar, “Yeni dünyanın çalışma koşullarına göre tasarladığımız ve inovasyon ödülüne layık görülen TempOda, dünyada bir ilk. TempOda’dan sonra yeni çalışma kültürünü destekleyecek bir yazılım çözümünü eklemek üzerine çalışıyoruz” dedi.