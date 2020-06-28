Evden çalışmada yeni dönem: Verimlilik programı gözetleme yapıyor!

Thomson Reuters Foundation’a konuşan personelin çalışmasını ve verimliliğini gözetleyen araçlar geliştiren Amerikan şirketi Hubstaff’ın kurucusu David Nevogt, mart ayından bu yana kendilerine yapılan başvuruların üç katına çıktığını belirtiyor.



İzin alınıyor ama!



BBC Türkçe’de yayımlanan haberde, salgın etkisiyle işini kaybetme korkusu yaşayan birçok çalışanın, gözetlenme konusunda isteksiz olsalar da işverene itiraz etmelerinin zor olduğu ifade ediliyor.

Şirketler bu tür takip-izleme programları kullanmalarını masum nedenlere bağlasa da, özel hayatın korunması ile ilgili kaygılar dile getiriliyor. Ancak usulünce yapılması halinde şirketlerin çalışanlarının verimliliğini denetleme hakkına sahip olduğu ifade ediliyor.

Kişisel veri-bilgilerin korunması konusunda birçok ülkede özel yasalar var. Gözetlemeye başlamadan önce işverenlerin çalışanları bundan haberdar etmesi, bu takibin nedenlerini ve elde edilen verilerin nasıl kullanılacağını açıklaması gerekiyor.



Bununla birlikte şirketlerin evden çalışma düzeneklerini kurmada aceleci davrandıkları bir dönemde her şeyi gereğince yapmayabilecekleri de başka bir tartışma konusu.