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    HaberlerEkonomi Haberleri Eximbank ‘katılım kaynağı’ kullandıracak
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    29.08.2020 - 07:00 | | EKONOMİ SERVİSİ

    Eximbank ‘katılım kaynağı’ kullandıracak

    Türk Eximbank, ihracatçılara yönelik ‘Katılım Finansı Yatırım Kredi’ hizmetini devreye aldı.

    Eximbank ‘katılım kaynağı’ kullandıracak

    Yapılan açıklamada, bankanın katılım finans fon kullandırma yöntemlerinden kar beyanıyla satım (murabaha) yöntemiyle müşterilerinin yatırım ihtiyaçlarına yönelik kredi kullandırımı yapacağı vurgulanarak şunlar kaydedildi:

    “Katılım finans prensipleriyle kullandırılacak yatırım kredileri kapsamında ilk olarak Hazine ve Maliye Bakanlığı garantisi altında İslam Kalkınma Bankası (İKB) ile yapılan murabaha anlaşması kapsamında 100 milyon dolarlık bir kaynak, bankamızca doğrudan ihracatçıların 4 yıldan 10 yıla kadar yatırımı finansmanı ihtiyaçlarına cevap vermek için katılım finans yöntemiyle kullandırılacak.”

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