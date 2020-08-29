29.08.2020 - 07:00 | | EKONOMİ SERVİSİ
Eximbank ‘katılım kaynağı’ kullandıracak
Türk Eximbank, ihracatçılara yönelik ‘Katılım Finansı Yatırım Kredi’ hizmetini devreye aldı.
Yapılan açıklamada, bankanın katılım finans fon kullandırma yöntemlerinden kar beyanıyla satım (murabaha) yöntemiyle müşterilerinin yatırım ihtiyaçlarına yönelik kredi kullandırımı yapacağı vurgulanarak şunlar kaydedildi:
“Katılım finans prensipleriyle kullandırılacak yatırım kredileri kapsamında ilk olarak Hazine ve Maliye Bakanlığı garantisi altında İslam Kalkınma Bankası (İKB) ile yapılan murabaha anlaşması kapsamında 100 milyon dolarlık bir kaynak, bankamızca doğrudan ihracatçıların 4 yıldan 10 yıla kadar yatırımı finansmanı ihtiyaçlarına cevap vermek için katılım finans yöntemiyle kullandırılacak.”
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