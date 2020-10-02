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    HaberlerEkonomi Haberleri Eylülde en fazla yardımcı okul kitaplarının fiyatı arttı
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    02.10.2020 - 11:50 | | AA

    Eylülde en fazla yardımcı okul kitaplarının fiyatı arttı

    İstanbul Ticaret Odası (İTO), geçen ay İstanbul'da perakende fiyatların en fazla yüzde 33,76'yla yardımcı okul kitaplarında arttığını, en çok düşüşün ise yüzde 16,45'le erikte yaşandığını duyurdu.

    Eylülde en fazla yardımcı okul kitaplarının fiyatı arttı

    İTO tarafından Eylül 2020 döneminde İstanbul'da perakende fiyatı en fazla artan ve azalan harcama kalemleri açıklandı.

    Buna göre, geçen ay perakende fiyatlar, İTO'nun İstanbul Ücretliler Geçinme İndeksi'nde yer alan 242 üründen 116'sında artarken, 28'inde düştü, 98'inde ise değişmedi.

    Bu dönemde, kültür, eğitim ve eğlence harcamaları grubunda yer alan yardımcı okul kitaplarının fiyatı yüzde 33,76 arttı. Yardımcı okul kitapları bu oranla eylülde fiyatı en fazla artan ürün oldu. Yardımcı okul kitaplarını yüzde 26,76'yla battaniye, yüzde 18,9'la patlıcan, yüzde 14,12'yle taze fasulye, yüzde 13,89'la yeşil soğan ve yüzde 11,40'la defter izledi.

    Gıda harcamaları yaş kuru sebze ve meyveler alt grubunda yer alan eriğin fiyatı eylülde bir önceki aya göre yüzde 16,45 geriledi. Böylece erik, eylülde fiyatı en fazla düşüş gösteren ürün oldu.

    Aynı dönemde, fiyatında azalış izlenen diğer harcama kalemleri yüzde 15,48'le limon, yüzde 10,66'yla şehirlerarası otobüs bilet ücreti, yüzde 7,59'la armut, yüzde 6,46'yla patates ve yüzde 4,76'yla yaş üzüm şeklinde sıralandı. 

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