BİST89.6440EURO7,300,11USD6,630,23ALTIN338,650,86
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEkonomi Haberleri F-16'lar dostu-düşmanı ASELSAN ile ayıracak
    ABONE OL
    01.04.2020 - 09:30 | | AA

    F-16'lar dostu-düşmanı ASELSAN ile ayıracak

    ASELSAN, görev icra eden dost platformların sorgulama ve cevaplama yöntemiyle hızlı ve doğru şekilde teşhis edilmesini sağlayan dost-düşman tanıma ve tanıtma sistemlerini Hava Kuvvetlerine kazandırıyor.

    F-16'lar dostu-düşmanı ASELSAN ile ayıracak

    Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı ile ASELSAN arasında Hava ve Deniz Kuvvetleri komutanlıklarının ihtiyaçlarını karşılamak üzere, 2018'de IFF Mod 5/S cevaplayıcı, kısa-orta menzilli sorgulayıcı, uzun menzilli sorgulayıcı, birleşik sorgulayıcı-cevaplayıcı sistemlerinin geliştirilmesi, seri üretiminin yapılması ve platformlarla birleştirilmesine yönelik sözleşme imzalandı.

    Dost Düşman Tanıma Tanıtma Sistemi Mod 5 (IFF) Tedarik ve Proje So?zles?mesi kapsamında, Hava Kuvvetleri Komutanlığı envanterinde bulunan F-16 Blok 30TM uçaklarına ASELSAN tasarımı ve u?retimi IFF Mod 5/S Cevaplayıcı cihazlarının entegrasyon faaliyetlerine başlandı.

    Haberleşme ve Bilgi Teknolojileri Sektör Başkanlığı ana yükleniciliğinde IFF Mod 5/S Cevaplayıcı cihazın tasarım faaliyetleri tamamlandı, seri üretime geçildi.

    Uçaklar üzerinde entegrasyon faaliyetleri ise Mikro-Elektronik Güdüm ve Elektro-Optik Sektör Başkanlığı sorumluluğunda devam ediyor. Bu kapsamda, prototip uçakta entegrasyon faaliyetleri tamamlandı, ilk uçuş testi başarıyla gerçekleştirildi. 

    Tarlada çalışan kadına jandarma yardım ettiManisa'nın Köprübaşı ilçesinde jandarma ekipleri devriye esnasında tarlasında tek başına domates fidelerinin üzerini örtmeye çalışan kadına yardım etti.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Özellikle İstanbul ağırlıkta! Birinci derece akraba değilse...

    Özellikle İstanbul ağırlıkta! Birinci derece akraba değilse...

    Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! 4380 lira ödeme...

    Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! 4380 lira ödeme...

    Minibüs ve otobüslerde koronevirüs denetimi

    Minibüs ve otobüslerde koronevirüs denetimi

    Dersler başladı! EBA TV 1 Nisan canlı yayın izle! EBA TV 1 Nisan ders programı ve frekans bilgileri...

    Dersler başladı! EBA TV 1 Nisan canlı yayın izle! EBA TV 1 Nisan ders programı ve frekans bilgileri...

    Sıradaki Haber