F1 galiplerine yazıcıdan kupa...

Zaxe Genel Müdürü Emre Akıncı, “Formula 1 DHL Turkish Grand Prix 2020’nin şampiyonlarına verilen kupaların yerli ve milliZaxe 3D yazıcılarımız ile üretilmesinden büyük gurur duyuyoruz” dedi.

Akıncı, “Zaxe, geliştirdiği yerli ve milli 3D yazıcılar ile Türkiye ekonomisine gerek yurt dışına bağımlılığın azaltılması gerek stratejik açıdan ihtiyacımız olan tüm üretimin ülkemizde yapılması açısından büyük fayda sağlayacak. Formula 1 de bizi dünya çapında görünür kıldı. Geliştirmekte olduğumuz yeni 3D yazıcılarımız ile teknoloji ihraç eden bir şirket olmak en büyük hedefimiz” diye konuştu.