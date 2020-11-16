16.11.2020 - 07:00 | | EKONOMİ SERVİSİ
F1 galiplerine yazıcıdan kupa...
Formula 1 İstanbul yarışının kazananları Zaxe’nin 3D yazıcıları ile üretilen kupaları havaya kaldırıldı. Intercity İstanbul Park tarafından özel olarak tasarlanan şampiyonluk kupalarının tasarımında 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Galata Kulesi gibi İstanbul şehrinin önemli sembolleri de yer alıyor. 5 kilo ağırlığında ve 50 cm yüksekliğinde üretilen kupalar, Isobar Türkiye ekibince tasarlandı ve Aslan Ruso tarafından Zaxe 3D yazıcıları ile üretildi.
Zaxe Genel Müdürü Emre Akıncı, “Formula 1 DHL Turkish Grand Prix 2020’nin şampiyonlarına verilen kupaların yerli ve milliZaxe 3D yazıcılarımız ile üretilmesinden büyük gurur duyuyoruz” dedi.
Akıncı, “Zaxe, geliştirdiği yerli ve milli 3D yazıcılar ile Türkiye ekonomisine gerek yurt dışına bağımlılığın azaltılması gerek stratejik açıdan ihtiyacımız olan tüm üretimin ülkemizde yapılması açısından büyük fayda sağlayacak. Formula 1 de bizi dünya çapında görünür kıldı. Geliştirmekte olduğumuz yeni 3D yazıcılarımız ile teknoloji ihraç eden bir şirket olmak en büyük hedefimiz” diye konuştu.