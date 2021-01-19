Facebook Türkiye’ye temsilci atayacak

Anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp’ı da çatısı altında bulunduran Facebook’tan yapılan açıklamada, ifade özgürlüğünün temel bir insan hakkı olduğuna inandıkları, bu değerleri korumak ve savunmak için küresel çapta çaba gösterdikleri belirtilerek “Nitekim Türkiye’deki insanların yarısından fazlası arkadaşlarıyla ve aileleriyle iletişimde kalmak, fikirlerini ifade etmek ve işletmelerini büyütmek için Facebook’a güveniyor” denildi.

Türkiye’de kısa süre önce yeniden düzenlenen ve sosyal medya platformları için yeni yükümlülükler getiren gelişmelerin ilk günden bu yana yakından takip edildiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

‘İfade özgürlüğü’

“Yeni düzenlemeler doğrultusunda Türkiye’de temsilci olarak bir tüzel kişilik atama sürecini başlatmaya karar verdik. Bu kararı alırken, platformumuzun kullanıcıların ifade özgürlüğü haklarını kullanabilecekleri bir yer olmasının bizim için taşıdığı önemin tekrar altını çizmek isteriz. Aldığımız karar, Facebook Topluluk Standartları’nı ya da devlet kurumları tarafından yapılan içerik kaldırma taleplerinin incelenme süreçlerini değiştirmiyor. Bu ilkelere uygun olmayacak bir şekilde hareket etmemiz için ısrar edilmesi halinde temsilcimizi geri çekeceğimizi belirtmek isteriz.

Kısıtladığımız içeriklerin detaylarını mevcut şeffaflık süreçlerimize uygun bir şekilde paylaşmayı sürdüreceğiz. Türkiye’de yaşayan insanların ifade özgürlüğünün ve diğer insan haklarının korunmasına dair bağlılığımızın değişmeyeceğini kamuoyunun bilgisine sunarız.”

‘Şimdi sıra Twitter’da’

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, Facebook ve Instagram’ın, Türkiye’de temsilcilik açacaklarını bildirdiklerini belirterek, “Temsilcilerini bildirmeyen Twitter ve diğer ağlardan da benzer ve güzel bir haber bekliyoruz” ifadesini kullandı.

Sayan, Twitter’dan yaptığı paylaşımda, “Facebook ve Instagram da 1 Ekim 2020’de yürürlüğe giren 7253 sayılı Kanuna uyarak ülkemizde temsilcilik açacaklarını bildirdiler” dedi.

Facebook ve Instagram’ın, Türkiye’de 30’ar milyonu aşkın kullanıcılarının olduğunu belirten Sayan, sosyal ağların Türkiye’de temsilci bulundurmalarıyla taklit hesap, taciz, siber zorbalık, kişilik hakları ihlali gibi davranışlara karşı vatandaşların muhatap bulabileceklerini vurguladı.