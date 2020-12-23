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23.12.2020 - 07:00 | | ANKARA Milliyet

Fahiş fiyat artışına 9.6 milyon TL ceza

Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu, başta bakliyat, sebze-meyve gibi temel gıda maddeleri olmak üzere birçok ürün kategorisinde fahiş fiyat artışı yaptığını değerlendirdiği 283 firmaya, toplam 9 milyon 645 bin lira idari para cezası verdi.

Fahiş fiyat artışına 9.6 milyon TL ceza

Ticaret Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, fahiş fiyat artışlarına ilişkin şikayet başvuruları üzerine başta büyükşehirler olmak üzere Türkiye genelinde denetimler artırıldı. Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu, göreve başladığı günden bu yana toplam dokuz toplantı gerçekleştirdi.

Bu toplantılarda, başta bakliyat, sebze-meyve gibi temel gıda maddeleri olmak üzere birçok ürün kategorisinde fahiş fiyat artışı yaptığı değerlendirilen 283 firmaya, toplam 9 milyon 645 bin lira idari para cezası uygulanması kararlaştırıldı. Kurul tarafından 2 bin 114 başvurunun incelemesi ve firmaların savunması sürüyor.

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