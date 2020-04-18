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    HaberlerEkonomi Haberleri Fahiş fiyata 500 bin liraya kadar ceza
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    18.04.2020 - 07:00 | | EKONOMİ SERVİSİ

    Fahiş fiyata 500 bin liraya kadar ceza

    Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, vatandaşları fahiş fiyat artışlarına karşı korumak amacıyla Reklam Kurulu eliyle yürüttükleri mücadelelerine yeni dönemde, çok daha etkin bir şekilde ve kapsamı da genişleterek oluşturdukları Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu ile devam edeceklerini belirterek, “Böyle hassas dönemlerde ortaya çıkan fırsatçılara geçit vermeyeceğiz” dedi.

    Fahiş fiyata 500 bin liraya kadar ceza

    Bakan Pekcan, sosyal medya hesabından yaptığı video paylaşımında, Meclis Genel Kurulu’nda kabul edilen 7244 sayılı kanunla yeni dönemde atacakları adımlara ilişkin şunları ifade etti:

    “Üretici, tedarikçi ve perakendeciler, bundan böyle, girdi maliyetlerindeki artış gibi haklı bir sebebe dayanmadan fahiş fiyat artışı yapamayacak. Ayrıca serbest ticareti ve piyasa dengesini bozan veya tüketicilerin mallara ulaşmasını engelleyen faaliyetlerde bulunamayacak. Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu fahiş fiyat artışı ve stokçuluk uygulamalarına yönelik incelemelerde bulunup, gerektiğinde idari para cezası uygulayacak. Kurul, 500 bin liraya varan idari para cezası uygulayabilecek.”

    Kaçak alkolden dezenfektan

    Kaçak zannıyla el konulan tıbbi malzemelerin kamu kurumlarına tahsis edilebileceğini belirten Pekcan şöyle devam etti:

    “Kaçakçılıkla mücadele kapsamında el konulan etil alkol, daha önce mevzuat gereğince doğrudan imha edilmekteyken, yeni yasa ile artık başta Sağlık Bakanlığımız olmak üzere bu ürünü kullanarak dezenfektan üretebilecek kamu kurumlarımıza ücretsiz bir şekilde tahsis edilecek.”

     

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