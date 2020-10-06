Faizsiz sistem ‘Kurul’a emanet

TKBB nezdinde Merkezi Danışma Kurulu kuruldu. Kurul, kararlarını bağımsız ve tarafsız olarak alırken, öncelikle katılım finans kuruluşlarının uymaları gereken meslek ilke ve standartlarını belirliyor. Temel amaç, katılım finans kuruluşları arasındaki uygulama farklılıklarını gidermek üzere genel nitelikli, bağlayıcı kararlar almak. Katılım finans kuruluşları ile müşterileri arasında uyuşmazlık çıkması durumunda da Kurul’un alınan kararları değiştirme yetkisi bulunuyor.

BDDK tarafından hazırlanan ve Eylül 2019’da yürürlüğe giren Faizsiz Bankacılık İlke ve Standartlarına Uyuma İlişkin Tebliğ, ürün ve hizmetlerin faizsiz finans prensiplere uyumunu sağlamak üzere her bir katılım finans kuruluşuna en az 3 üyeden oluşan bir danışma komitesi kurma yükümlülüğü getiriyor. Öte yandan Türkiye Katılım Bankaları Birliği (TKBB) tarafından düzenlenen sertifika programı tamamlandı.