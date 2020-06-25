FAO'dan iki ilde arıcılara destek

FAO'nun açıklamasına göre, Küresel Çevre Fonu (GEF) tarafından da fonlanan Sürdürülebilir Arazi Yönetimi ve İklim Dostu Tarım Projesi kapsamında iki ilde arıcılığın yoğun yapıldığı ilçe ve köyler seçildi.

Karaman'ın Ayrancı ilçesine bağlı Berendi ve Kıraman, Konya'nın Emirgazi ilçesine bağlı Öbektaş ile Halkapınar ilçesine bağlı İvriz köylerinde 400 arılı kovan ve yardımcı ekipman dağıtıldı.