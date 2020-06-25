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    HaberlerEkonomi Haberleri FAO'dan iki ilde arıcılara destek
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    25.06.2020 - 14:14 | | AA

    FAO'dan iki ilde arıcılara destek

    Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütünün (FAO) Tarım ve Orman Bakanlığı iş birliğiyle yürüttüğü projede, Konya ve Karaman’da üreticilere 400 arılı kovan ve malzeme dağıltıldı.

    FAO'dan iki ilde arıcılara destek

    FAO'nun açıklamasına göre, Küresel Çevre Fonu (GEF) tarafından da fonlanan Sürdürülebilir Arazi Yönetimi ve İklim Dostu Tarım Projesi kapsamında iki ilde arıcılığın yoğun yapıldığı ilçe ve köyler seçildi.

    Karaman'ın Ayrancı ilçesine bağlı Berendi ve Kıraman, Konya'nın Emirgazi ilçesine bağlı Öbektaş ile Halkapınar ilçesine bağlı İvriz köylerinde 400 arılı kovan ve yardımcı ekipman dağıtıldı.

    Kadıköyle çırılçıplak soyunan bir kadın 5'inci kattan aşağı atladıGelen son dakika haberine göre İstanbul Kadıköy’de bir apartmanın balkonuna çıplak bir şekilde çıkan bir kadın kendini balkondan aşağıya bırakarak intihara teşebbüs etti.
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