Fast sistemi - EFT nedir? Fast Sistemi hangi bankalarda geçerli, saatleri kaç?

Son dakika haberleri arasında fast sisteminin bugün itibariyle kullanıma geçeceği Merkez Bankası tarafından duyuruldu. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) bünyesinde geliştirilen yeni nesil 7/24 anlık perakende ödeme uygulaması Fonların Anlık ve Sürekli Transferi (FAST) Sistemi, bankalarla sürdürülen pilot testlerin tamamlanmasının ardından, 8 Ocak 2021 (bugün) itibarıyla kullanıma açılmıştır" denildi. Her vatandaşı yakından ilgilendiren banka işlemlerine bir yenisinin eklenmesi ise soruları peş peşe getirdi. Peki fast sistemi nedir, fast sistemi hangi bankalarda geçerli, EFT işlemleri artık 7/24 mü ya?pılacak

FAST SİSTEMİ NEDİR?

"FAST Sistemi ile birlikte, elektronik ödemelerin sisteme kayıtlı Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Numarası (TCKN), telefon numarası ve e-posta adresi ile kolay ve pratik bir şekilde başlatılmasını sağlayan Kolay Adresleme Sistemi de kullanıma sunuldu.

Yeni sistemle vatandaşlar, 7/24 EFT işlemi yapabilecek. Farklı bankalardaki hesapları arasındaki para transferlerini saniyeler içerisinde, 7 gün 24 saat gerçekleştirebilecek. FAST Sistemi ile birlikte, ödemelerin IBAN yerine telefon numarası, kimlik numarası veya e-posta adresi gibi bilgiler kullanılarak başlatılmasını sağlayan Kolay Adresleme Sistemi de vatandaşların kullanımına sunulacak.

FAST'ın EFT'den farkları

EFT Sistemi ile bankalardaki hesaplar arasında para transferleri saniyeler içerisinde gerçekleşse de bankaların parayı alıcının hesabında kullanılır bir duruma getirmesi için bir süre taahhüdü bulunmuyor. Bu nedenle ödemelerin hesaplara yansıması daha uzun zaman sürebiliyor. Ayrıca EFT Sistemi sadece mesai saatleri içerisinde çalışıyor.

EFT işlemi sonrasında alıcı ve gönderene bildirim yapılması zorunluluğu da bulunmuyor. FAST sisteminde ise bildirim zorunluluğu bulunuyor.

FAST SİSTEMİ LİMİTİ NE KADAR?

FAST Sistemi, yaygın kullanımının yakından izlenmesi amacıyla, ilk aşamada 50 TL limitli olarak başlatıldı. Bu limit, kullanımın yaygınlığına göre kademeli şekilde artırılarak 1000 TL’ye kadar yükseltilecek.

FAST SİSTEMİ HANGİ BANKALARDA?

FAST Sistemi ilk aşamada sistemde yer almak isteyen Türkiye'deki bankaların katılımı ile devreye alınacak. Halihazırda 21 banka ile entegrasyon sağlandı.



İlerleyen dönemlerde sistemde işlem gören banka sayısının artması beklenmekle birlikte sistemde belirlenecek kriterleri sağlayacak banka-dışı kuruluşların da sisteme katılım sağlaması mümkün olacak.

FAST Sistemi, işlem limitlerinin daha yüksek seviyelere çıkarılması ve karekodlu ödemeler ile ödeme isteme gibi katma değerli yeni özelliklerin de yakın vadede eklenmesiyle, dijital ekonominin bir üst seviyeye taşınmasına önemli katkılar sağlayacak."

Sistemin vatandaşlar ve işletmelerce kullanımı



Vatandaşların ve işletmelerin FAST Sistemi katılımcısı herhangi bir bankada hesabının bulunması yeterli olacak. Ayrıca, telefon numarasına para alabilmek için bankası aracılığıyla Kolay Adresleme Sistemine telefon numarasını kayıt ettirerek banka hesabı ile eşleştirmesi gerekli olacak.

Diğer taraftan, işletmeler iş yerlerinde Karekod kullanarak anlık ödeme kabul edebilecek.

FAST ile birlikte bireysel ve ticari ödemeler yapılabilecek. Özellikle devreye alınacak olan KOLAS ile bireysel ödemelerin, TR Karekod ve Ödeme İsteme (Request to Pay, R2P) ile de alışveriş ödemelerinin yaygınlaşması hedefleniyor.

Uzun vadede ise EFT sistemindeki tüm perakende ödemelerin FAST'a kayması değerlendirilecek.