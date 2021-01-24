24.01.2021 - 12:29 | | AA
Fatih sondaj gemisi Türkali-2 kuyusuna ulaştı
Bakan Dönmez: Dün gece Filyos Limanı'ndan demir alan Fatih sondaj gemimiz Karadenizdeki yeni durağı Türkali-2 kuyusuna ulaştı. Gemimiz, hazırlıklarının ardından Sakarya gaz sahasındaki çalışmalarına başlayacak. Karadenizin Fatihi çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.
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İstanbul trafiğinde terör estirdiler! Her yerde aranıyorlarİstanbul Fatih’te asker uğurlamak için koronavirüs salgınına rağmen bir araya gelen grup, hem maske takmadı hem de sosyal mesafe kurallarını hiçe saydı. Havai fişek ve meşaleler yakarak ortalığı dumana boğan ve konvoy halinde trafiğe çıkan magandalar, mega kentin altını üstüne getirdi. Polis ekipleri magandaların yakalaması için çalışma başlattı.