01.10.2020 - 07:00 | | EKONOMİ SERVİSİ
Fazla Gıda’dan israf farkındalığına destek
Birleşmiş Milletler’in 2030 Amaçları çerçevesinde dünya çapında desteklenmek üzere seçilen ve iş ortaklarının atık kaynaklı karbon salımını minimum yüzde 50 azaltmak için teknolojik çözümler üreten sosyal girişim Fazla Gıda, ilk defa bu sene kutlanan Gıda Kaybı ve Gıda İsrafı Farkındalık Günü’ne destek verdiğini duyurdu.
Fazla Gıda Kurucu Ortağı Olcay Silahlı, konuyla ilgili olarak şunları söyledi:
“Birleşmiş Milletler’in gıdaların ziyanını azaltacak ve bu sayede sürdürülebilir kalkınmaya da katkı sağlayacak Uluslararası Gıda Kaybı ve Gıda İsrafı Farkındalık Günü’nü uygulamaya başlaması mutluluk verici. Biz de Fazla Gıda takımı olarak bu özel günü destekliyor ve fazlayı faydaya çevirmek için çalışıyoruz. Bu çalışmalarımıza iş dünyasının yakından tanıdığı Fazla Gıda markasını tüketici ile de buluşturacak yenilerini ekliyoruz.”
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan BM Biyolojik Çeşitlilik Zirvesi'ne video mesajCumhurbaşkanı Erdoğan'ın, BM 75. Genel Kurulu etkinlikleri kapsamında düzenlenen Biyolojik Çeşitlilik Zirvesi’ne video mesaj gönderdi. Erdoğan mesajında, "Tarihi mesuliyetimiz yok denecek kadar az olmasına rağmen iklim değişikliği ile mücadelede en ön saflarda yer alıyoruz." ifadelerini kullandı.