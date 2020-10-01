Fazla Gıda’dan israf farkındalığına destek

Fazla Gıda Kurucu Ortağı Olcay Silahlı, konuyla ilgili olarak şunları söyledi:

“Birleşmiş Milletler’in gıdaların ziyanını azaltacak ve bu sayede sürdürülebilir kalkınmaya da katkı sağlayacak Uluslararası Gıda Kaybı ve Gıda İsrafı Farkındalık Günü’nü uygulamaya başlaması mutluluk verici. Biz de Fazla Gıda takımı olarak bu özel günü destekliyor ve fazlayı faydaya çevirmek için çalışıyoruz. Bu çalışmalarımıza iş dünyasının yakından tanıdığı Fazla Gıda markasını tüketici ile de buluşturacak yenilerini ekliyoruz.”