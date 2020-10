Fazla Mesai Hesaplama Nasıl Yapılır? En Basit Yöntem İle Fazla Mesai Nasıl Hesaplanır?

Her çalışanın haftalık belirli bir çalışma süresi bulunmaktadır. Çalışanlar işverenler tarafından çalışma süreleri dışında fazla sürede çalışmalarını isteyebilir. Bunun sonucunda çalışılan her fazladan saat için işverenin çalışana ek ücret ödemesi gerekmektedir.



Fazla Mesai Nedir?



İş yeri içerisinde haftalık çalışma süresini aşan çalışmalar fazla mesai anlamına gelir. Bu durum İş Kanunu'nda da belirtilmiştir. İş Kanunu'na göre haftalık çalışma süresi 45 saat olarak belirtilmiştir. Çalışanların 45 saati aşan çalışmaları fazla mesai olarak değerlendirilmektedir.



İşçiler iş yerinde bir günde 11 saatten fazla çalışması yasaktır. Ayrıca 18 yaşını doldurmayan, sağlık durumları çalışmaya elverişli olmayan, yeni doğum yapmış, hamile ve kısmı süreli çalışan işçilerin fazla mesai yapamazlar.



Fazla Mesai Hesaplama Nasıl Yapılır?



İş Kanunu'nda belirtildiği gibi çalışanların haftalık 45 saati aşan çalışmalarında çalışılan zamana fazla mesai adı verilir. İşveren fazla mesai yapan çalışanlarına ek ücret ödemektedir. Fazla mesainin nasıl hesaplanacağı ise pek çok kişi tarafından merak edilir. Haftalık 45 saati aşan çalışmalarda çalışılan her saat için %50 zamlı ücret ödenmesi gerekmektedir.



En Basit Yöntem İle Fazla Mesai Nasıl Hesaplanır?



Fazla mesai ücretinin hesaplanması için öncelikle işçinin aylık ücretinin bilinmesi gerekmektedir. İşçinin aylık ücreti saatlik tutarını bulabilmek için 1 aylık çalışma tutarı 225 saate bölünür. Fazla mesai için ücretin %50 zamlı halinin bulunması gerekmektedir. Bunun için bulunan tutar 1.5 ile çarpılmalıdır. Daha sonra fazla çalışılan saat kaç ise bulunan rakam ile çarpılır ve fazla mesai ücretinin ne kadar ödeneceği hesaplanmış olur.



Bir örnek vermek gerekir ise işçinin aylık ücretinin 3.000 TL ise 1 aylık çalışmanın saatlik değeri için 225 saate bölünür.



Saatlik Ücret: 3.000 / 225 = 13.33 TL'dir.



Fazla mesainin %50 zamlı halini bulmak için ise bulunan saatlik ücret 1.5 ile çarpılır.



%50 Zamlı Ücret: 13.33 * 1.5 = 19.99 TL'dir.



Daha sonra fazla mesai ücretini bulmak için 45 saatin üzerinde çalışma saati ile çıkan sonuç çarpılır. Fazla mesai 5 saat olarak düşünürsek: 19.99 * 5 saat = 99.95 dazla mesai ücreti ödenmesi gerekir.