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17.02.2021 - 07:00 | | EKONOMİ SERVİSİ

‘Fazla tescil, coğrafi işarete zarar’ iddiası

Yöresel Ürünler ve Coğrafi İşaretler Türkiye Araştırma Ağı’ndan (YÜCİTA) yapılan açıklamada, geçen yıl 162 coğrafi işaretin tescilinin gerçekleştiği, 27 ülkeli AB’de ise tescillenen coğrafi işaret sayısının 41 olduğu belirtilerek, “Dünyanın hiçbir ülkesinde rastlanmayan bu tescil furyası, kamuoyunun haklı olarak coğrafi işaretlerin popülizme kurban edildiği konusundaki  endişelerini güçlendirmiştir” denildi.

‘Fazla tescil, coğrafi işarete zarar’ iddiası

AA’nın haberine göre, YÜCİTA 2020’nin, Türkiye için coğrafi işaretlerde iz bırakılan bir yıl olduğu aktarılarak, AB ilişkileri yönünden oldukça verimli geçtiği, Aydın kestanesi ve Milas zeytinyağının tescillendiği hatırlatıldı.

Açıklamada, 2020’nin, yurt içi tescillerde de bir rekor yılı olduğu, belirtilerek, şu değerlendirmelere yer verildi:

“Endişelerin temel nedeni, konuyu sadece tescilden ibaretmiş gibi algılama alışkanlığının sürdüğü, sistemin temel kaldıraçlarını oluşturan ‘coğrafi işaret yönetişimi’ ve ‘coğrafi işaret denetimi’ konularında mesafe alınamadığı ve sadece tescillerle  oyalanıldığı, kısacası sistemin oturtulamadığıdır. Etkin bir coğrafi işaret sisteminin kurulabilmesi için ulusal düzeyde yeniden bir yapılanma gerçekleştirilmeli, sadece bu işlerle uğraşacak bir Türkiye Coğrafi İşaretler Enstitüsü kurulmalı.”

173 kamera görüntüsü izlenerek yakalandıBursa'da, oto galerinden çaldığı 500 bin lira değerindeki lüks otomobili, 2 gün gezdikten sonra geri getiren F.T (21), 173 güvenlik kamerası görüntülerini izleyen polisin teknik ve fiziki çalışması ile yakalandı. Şüpheli F.T., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
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