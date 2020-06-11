Fed 2022’ye kadar faiz artırmayacak

Piyasanın gözü Fed’in koronavirüs salgınının ardından ilk defa açıklayacağı ekonomiye dair projeksiyonlar üzerindeydi. Fed tarafından yapılan açıklamada, koronavirüs salgınının ABD ve dünya genelinde ekonomik sıkıntılara neden olduğu belirtildi.Fed, ABD ekonomisinin bu yıl yüzde 6.5 daralacağı ve yıl sonunda ülkede işsizliğin yüzde 9.3 olacağı öngörüsünü paylaştı.



Fed Başkanı Jerome Powell, ellerindeki tüm araçlarını kullanmaya hazır olduklarını söyledi ve 2022 yılına kadar faizin bu seviyede kalacağı sinyalini verdi.