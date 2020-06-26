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    HaberlerEkonomi Haberleri Fed ABD bankalarının stres testi sonuçlarını açıkladı
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    26.06.2020 - 08:00 | | AA

    Fed ABD bankalarının stres testi sonuçlarını açıkladı

    ABD Merkez Bankası (Fed), stres testine tabi tuttuğu en büyük 34 Amerikan bankasının, bu yılın üçüncü çeyreğinde hisse geri alımlarını askıya almaları ve temettü ödemelerini sınırlamaları gerekeceğini bildirdi.

    Fed ABD bankalarının stres testi sonuçlarını açıkladı

    Fed'den yapılan açıklamada, normal stres testine ilave olarak yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının ekonomik etkisine karşı büyük bankaların direncini değerlendirmek için bir duyarlılık analizi gerçekleştirildiği kaydedildi.

    En kötü senaryoda, söz konusu bankaların kredi kaybının 560 ila 700 milyar dolar arasında değişebileceği belirtilen açıklamada, sermaye oranlarının yüzde 9,5 ila 7,7'ye gerileyebileceği aktarıldı.

    Açıklamada, bu yılın üçüncü çeyreğinde büyük bankaların, hisse geri alımlarını askıya alarak, temettü ödemelerini sınırlayarak ve yakın zamanda elde edilen gelire dayalı bir formüle göre temettü ödemesine izin vererek sermayeyi korumalarının gerekeceği ifade edildi.

    Fed'in açıklamasında, bankalara, uzun vadeli sermaye planlarını da yeniden değerlendirme uyarısında bulunuldu. Bankaların, sermaye planlarını güncellemelerinin gerekeceği belirtilen açıklamada, söz konusu düzenlemelerin uygunluğunu belirlemek amacıyla üç ayda bir ilave analiz yapılacağı kaydedildi.

    Açıklamada görüşlerine yer verilen Fed Başkan Yardımcısı Randal Quarles, bankacılık sisteminin bu krizde güç kaynağı olduğunu ifade etti.

    Quarles, "Duyarlılık analizlerimizin sonuçları, bankalarımızın en sert şoklar karşısında bile güçlü kalabileceğini göstermiştir." değerlendirmesinde bulundu.

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