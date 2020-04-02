Fed, bazı bankalar için kaldıraç zorunluluklarını geçici olarak hafifletti

Alınan karar ile, bankalar ellerindeki ABD Hazine kağıtları veya Fed'deki mevduatları munzam kaldıraç oranı hesabına dahil etmeyebilecekler.

Fed, 31 Mart 2021'e kadar tanınan bu muafiyetlerin Hazine kağıdı piyasasındaki gerilimin hafifletilmesine yardım edeceğini ve bankaları kredi vermeye devam etmeleri için cesaretlendireceğini vurguladı.