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    HaberlerEkonomi Haberleri Fed, bazı bankalar için kaldıraç zorunluluklarını geçici olarak hafifletti
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    02.04.2020 - 07:20 |

    Fed, bazı bankalar için kaldıraç zorunluluklarını geçici olarak hafifletti

    ABD Merkez Bankası (Fed), koronavirüs salgınının yol açtığı ekonomik yavaşlama ile başa çıkma çabaları çerçevesinde büyük bankalar için kaldıraç kurallarını belirli bazı yatırımları kaldıraç hesabından muaf tutarak geçici olarak hafifletti.

    Fed, bazı bankalar için kaldıraç zorunluluklarını geçici olarak hafifletti

    Alınan karar ile, bankalar ellerindeki ABD Hazine kağıtları veya Fed'deki mevduatları munzam kaldıraç oranı hesabına dahil etmeyebilecekler.

    Fed, 31 Mart 2021'e kadar tanınan bu muafiyetlerin Hazine kağıdı piyasasındaki gerilimin hafifletilmesine yardım edeceğini ve bankaları kredi vermeye devam etmeleri için cesaretlendireceğini vurguladı.

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