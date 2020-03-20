Fed bilançosu 4,7 trilyon dolara ulaştı

Corona virüs salgınının yarattığı ekonomik hasarın hafifletilmesi için alınan tedbirlerin etkisi ile ABD Merkez Bankası (Fed) bilançosu bu hafta 4,7 trilyon dolar büyüklüğe ulaştı.

New York Fed de bugün 32 milyar dolar tutarında mortgage destekli menkul kıymet alacağını duyurdu.

Açıklama, piyasaların düzgün çalışmasının sağlanması için ihtiyaç oldukça menkul kıymet alımı yapılmaya hazır olunduğu vurgulandı.