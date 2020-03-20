BİST85.1950EURO7,020,23 USD6,52-0,43ALTIN309,820,03
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEkonomi Haberleri Fed bilançosu 4,7 trilyon dolara ulaştı
    ABONE OL
    20.03.2020 - 07:42 |

    Fed bilançosu 4,7 trilyon dolara ulaştı

    ABD Merkez Bankası (Fed) bilançosu bu hafta 4,7 trilyon dolar büyüklüğe ulaştı.

    Fed bilançosu 4,7 trilyon dolara ulaştı

    Corona virüs salgınının yarattığı ekonomik hasarın hafifletilmesi için alınan tedbirlerin etkisi ile ABD Merkez Bankası (Fed) bilançosu bu hafta 4,7 trilyon dolar büyüklüğe ulaştı.

    New York Fed de bugün 32 milyar dolar tutarında mortgage destekli menkul kıymet alacağını duyurdu.

    Açıklama, piyasaların düzgün çalışmasının sağlanması için ihtiyaç oldukça menkul kıymet alımı yapılmaya hazır olunduğu vurgulandı.

      New York'ta corona virüs vaka sayısı 4 bin 152'ye çıktıNew York genelinde 4 bin 152 yeni tip coronavirüs (covid-19) vakası ve 27 ölüm tespit edildi.
      daha fazla video için

      GÜNCEL HABERLER

      İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

      Mübarek Miraç Kandili hangi gün idrak edilecek? Miraç nedir, ne anlama gelir?

      Mübarek Miraç Kandili hangi gün idrak edilecek? Miraç nedir, ne anlama gelir?

      Memur, işçi milyonları ilgilendiriyor! Ücretsiz izin...

      Memur, işçi milyonları ilgilendiriyor! Ücretsiz izin...

      Sokağa çıkma yasağı gelebilir mi?

      Sokağa çıkma yasağı gelebilir mi?

      Koronavirüs ev ilanlarına sıçradı

      Koronavirüs ev ilanlarına sıçradı

      Sıradaki Haber