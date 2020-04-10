Fed bilançosunun büyüklüğü 6,13 trilyon dolara ulaştı

Fed'in faizleri yüzde 0-0,25'e indirmesinden bu yana geçen 4 haftalık süreçte bilanço büyüklüğü 1,7 trilyon dolar arttı ve Fed'in elindeki tahvil miktarı ilk kez 5 trilyon dolar seviyesinin üzerine çıktı.

Fed'in elinde 1,46 trilyon dolar tutarında mortagae destekli menkul kıymet ve 3,63 trilyon dolar tutarında Hazine kağıdı var. Yabancı merkez bankaları ile likidite swap hatlarının kullanımı 348,5 milyar dolardan 358,1 milyar dolara yükseldi.