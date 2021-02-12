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12.02.2021 - 18:47 | | AA

Fed, bu yıl bankaları işsizliğin 10'un üzerine çıktığı senaryoda test edecek

ABD Merkez Bankası (Fed), bu yıl yapılacak stres testlerinde bankaların, işsizliğin yüzde 10'un üzerine çıktığı, ekonomik büyümenin yüzde 4 azaldığı ve hisse senedi fiyatlarının yüzde 55 düştüğü gibi aşağı yönlü senaryolara tabi tutulacağını bildirdi.

Fed, bu yıl bankaları işsizliğin 10'un üzerine çıktığı senaryoda test edecek

 

Fed, 2021 yılında bankaların tabi tutulacağı stres testlerinin varsayımlara dayanan senaryolarını yayımladı.

Bankadan yapılan açıklamada, bu yıl 19 büyük bankanın stres testine tabi tutulacağı belirtilerek, bu testlerin özellikle belirsizlik dönemine uygun olan varsayımsal durgunluklar sırasında büyük bankaların gücünün değerlendirilmesi için tasarlandığı aktarıldı.

Açıklamada, bu yılki senaryolarda, varsayımsal durgunluğun 2021'in ilk çeyreğinde başladığı ve ticari gayrimenkul ile kurumsal borç piyasalarında önemli stresle birlikte ciddi bir küresel gerileme yaşandığı kaydedildi.

ABD'de işsizlik oranının "ciddi şekilde olumsuz" senaryoda başlangıç noktasından 4 puan artarak 2022'nin 3'üncü çeyreğinde yüzde 10,75 ile zirveye ulaştığı belirtilen açıklamada, gayrisafi yurtiçi hasılanın (GSYH) da 2020'nin 4'üncü çeyreğinden 2022'nin 3'üncü çeyreğine kadar yüzde 4 düştüğü, varlık fiyatlarında sert düşüşlerin yaşandığı ve hisse senedi fiyatlarında yüzde 55'lik gerileme yaşandığı aktarıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Fed Başkan Yardımcısı Randal Quarles, "Bankacılık sektörü, geçen yıl ekonomik toparlanmaya kritik destek sağladı. Belirsizliğin devam etmesine rağmen bu stres testi halka sektörün dayanıklılığı hakkında ek bilgi verecektir." ifadesini kullandı.

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