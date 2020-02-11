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    HaberlerEkonomi Haberleri Fed, coronavirüs ile ilgili gelişmeleri yakından izliyor
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    11.02.2020 - 11:17 |

    Fed, coronavirüs ile ilgili gelişmeleri yakından izliyor

    ABD Merkez Bankası'nın (Fed) üst düzey yetkilileri, Çin'de giderek yayılan coronavirüsün ABD ekonomisi üzerinde önemli bir etkisi olmayacağı düşüncesinde olduklarını, buna karşılık virüs ile ilgili gelişmeleri yakından izlediklerini vurguladı.

    Fed, coronavirüs ile ilgili gelişmeleri yakından izliyor

    San Francisco Fed Başkanı Mary Daly, yeni coronavirüs salgını nedeniyle Çin ekonomisinin büyük olasılıkla en azından iki çeyrek için yavaşlayacağını öngördüklerini, ancak ABD ekonomisine etkisinin sınırlı olduğunu söyledi.

    Dublin'de düzenlenen bir etkinliğe telefonla katılan Daly, gelişmeleri yakından izlediğini vurguladı ve ekledi:

    "Henüz çok fazla görmedik ama, coronavirüs salgınının en önemli ekonomik etkisi güven yoluyla olacak. Politikamız iyi bir noktada, ekonomi iyi bir yerde ve eğer görünümde kayda değer bir değişiklik olmaz ise öngörülebilir gelecek için politikanın olduğu yerle rahatım."

    Philadelphia Fed Başkanı Patrick Harker da, Fed'in coronavirüsün ABD ekonomisine etkisini izlemekte olduğunu ancak şu anda yapılabilecek çok fazla şey olmadığını söyledi.

    Delaware Üniversitesi'nde konuşan Harker, "Eğer coronavirüste durum kötüleşir ise ABD ekonomisine etkisini düşünmemiz gerekebilir, ancak şu anda o noktada değiliz" dedi.

    Fed Başkanı Jerome Powell da, daha önce yaptığı açıklamada, coronavirüsün "çok ciddi bir sorun" olduğunu ve ekonomik aktiviteye küresel ölçekte zarar verebileceği uyarısı yapmıştı.

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