Fed`in bilanço büyüklüğü 7 trilyon dolar sınırına dayandı

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) elindeki varlık miktarı 13 Mayıs'ta sona eren haftada 212 milyar dolar artışla 6,98 trilyon dolar oldu.

Veriler, Fed'in salı günü başlayan program çerçevesinde sadece 305 milyon dolar tutarında şirket tahvili aldığını da gösterdi.

Fed'in elindeki ABD Hazine kağıdı tutarı 4,02 trilyon dolardan 4,06 trilyon dolara ve mortagage destekli menkul kıymet miktarı da 1,61 trilyon dolardan 1,78 trilyon dolara yükseldi.