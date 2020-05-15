15.05.2020 - 07:40 |
Fed`in bilanço büyüklüğü 7 trilyon dolar sınırına dayandı
ABD Merkez Bankası`nın şirket tahvilleri alım programının da başladığı bu hafta bilanço büyüklüğü 7 trilyon dolar sınırına dayandı.
ABD Merkez Bankası'nın (Fed) elindeki varlık miktarı 13 Mayıs'ta sona eren haftada 212 milyar dolar artışla 6,98 trilyon dolar oldu.
Veriler, Fed'in salı günü başlayan program çerçevesinde sadece 305 milyon dolar tutarında şirket tahvili aldığını da gösterdi.
Fed'in elindeki ABD Hazine kağıdı tutarı 4,02 trilyon dolardan 4,06 trilyon dolara ve mortagage destekli menkul kıymet miktarı da 1,61 trilyon dolardan 1,78 trilyon dolara yükseldi.
5 günlük bebeği hastaneden kaçıran kadın tutuklandıAnkara'da, yeni doğum yapan anneye Çocuğuna ben bakarım, sen dinlen diyerek bebeği kaçıran şüpheli S.P., polis ekipleri tarafından evinde yakalandı. Evde bulunan bebek ailesine teslim edilirken, S.P. ise çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.