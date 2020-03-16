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    16.03.2020 - 08:26 | | Foreks

    Fed kararı sonrası dolar ve euro ne kadar oldu?

    Geçtiğimiz haftaları corona virüs salgınının etkileriyle merkez bankalarının faiz indirim kararlarını takip eden piyasalar, yeni  haftaya da olağanüstü kararlarla başladı. Başta ABD Merkez Bankası (Fed) olmak üzere birçok merkez bankasından indirim kararları geldi. Dolar/TL ise bu sabah güne 6,31 seviyesinde başladı.

    Fed kararı sonrası dolar ve euro ne kadar oldu?

    Fed dün gece acil bir toplantı gerçekleştirdi ve gece yarısından  sonra gösterge faizi 100 baz puan indirdiğini duyurdu.  Gösterge faizi  yüzde 0,0-0,25 olarak belirleyen Fed, 700 milyar dolar tutarında ABD  Hazine kağığı ve mortgage destekli menkul kıymet alımı yapacağını da  duyurdu.

    Fed'in 17-18 Mart tarihlerinde yapacağı olağan faiz toplantısı iptal edildi. ABD Merkez Bankası Başkanı Jerome Powell, Fed'in olağanüstü bir  toplantı yaparak faizi sıfıra indirmesi sonrası düzenlediği basın  toplantısında Fed'in faizleri yeniden yükseltmeden önce sabırlı olacağını  söyledi.

    Corona virüs salgınının global ekonomik etkileri ile mücadele için  Fed, Kanada Merkez Bankası, İngiltere Merkez Bankası, BOJ, ECB ve İsviçre MB ortak eyleme geçtiler ve mevcut dolar swap düzenlemeleri yoluyla  dünya genelinde dolar likiditesini güçlendirmek için harekete geçtiler.

    Bu global merkez bankaları swap hattı kredilerinde faizleri düşürdüler  ve bu tür kredilerin süresini uzattılar.

    DOLAR VE EURO BU SABAH GÜNE NASIL BAŞLADI?

    Olağanüstü toplantılar yapan Yeni Zelanda Merkez Bankası 75 baz  puan, Kanada Merkez Bankası 50 baz puan, Hong Kong ve Macau merkez  bankaları 64 baz puan, Paraguay Merkez Bankası 25 baz puan faiz indirimi yaptı.

     Dolar/TL 6,31 seviyesinden başlarken, Euro/TL 7,02 seviyesinden  açıldı.

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