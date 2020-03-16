Fed kararı sonrası dolar ve euro ne kadar oldu?

Fed dün gece acil bir toplantı gerçekleştirdi ve gece yarısından sonra gösterge faizi 100 baz puan indirdiğini duyurdu. Gösterge faizi yüzde 0,0-0,25 olarak belirleyen Fed, 700 milyar dolar tutarında ABD Hazine kağığı ve mortgage destekli menkul kıymet alımı yapacağını da duyurdu.

Fed'in 17-18 Mart tarihlerinde yapacağı olağan faiz toplantısı iptal edildi. ABD Merkez Bankası Başkanı Jerome Powell, Fed'in olağanüstü bir toplantı yaparak faizi sıfıra indirmesi sonrası düzenlediği basın toplantısında Fed'in faizleri yeniden yükseltmeden önce sabırlı olacağını söyledi.

Corona virüs salgınının global ekonomik etkileri ile mücadele için Fed, Kanada Merkez Bankası, İngiltere Merkez Bankası, BOJ, ECB ve İsviçre MB ortak eyleme geçtiler ve mevcut dolar swap düzenlemeleri yoluyla dünya genelinde dolar likiditesini güçlendirmek için harekete geçtiler.

Bu global merkez bankaları swap hattı kredilerinde faizleri düşürdüler ve bu tür kredilerin süresini uzattılar.

DOLAR VE EURO BU SABAH GÜNE NASIL BAŞLADI?

Olağanüstü toplantılar yapan Yeni Zelanda Merkez Bankası 75 baz puan, Kanada Merkez Bankası 50 baz puan, Hong Kong ve Macau merkez bankaları 64 baz puan, Paraguay Merkez Bankası 25 baz puan faiz indirimi yaptı.

Dolar/TL 6,31 seviyesinden başlarken, Euro/TL 7,02 seviyesinden açıldı.