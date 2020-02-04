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    HaberlerEkonomi Haberleri Fed: Koronavirüs salgını beklentilerimi değiştirmedi
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    04.02.2020 - 14:20 | | DHA

    Fed: Koronavirüs salgını beklentilerimi değiştirmedi

    Atlanta Fed Başkanı Raphael Bostic, Çin'de ortaya çıkan yeni koronavirüs salgınının ABD ekonomisine, para politikasına ilişkin beklentilerini değiştirmediğini söyledi.

    Fed: Koronavirüs salgını beklentilerimi değiştirmedi

    California'da düzenlenen bir etkinlikte konuşan Bostic, "Geçen yıl 3 faiz indirimi yaptık ve şimdi ekonomi için öngördüğümüz yolda yavaş yavaş ilerliyorlar. Yaptığımız indirimlerin sonuçlarını bekleyip göreceğiz. Sağladığımız bu teşvikler ekonomiyi virüs salgını gibi şeyler için de daha dirençli yapmalı" dedi.

    Ancak Bostic, koronavirüs salgınının dünyanın tamamı için bir konu haline gelmesi, pek çok ülke ve ekonomiyi etkilemesi halinde, durumun bugün anladığından farklı bir konu haline gelebileceğini de vurguladı:

    "Şimdilerde her gün virüsün düşündüğümüzden daha da ileri gittiğine ilişkin haberler alıyoruz. Bu düşündüğümüzden daha tehlikeli bir durum ve Çin'in tepkisi önceki olaylara göre oldukça farklı. Bu nedenle çok fazla değişken var ve bu durum ne olacağını kesin bir şekilde söylemeyi zorlaştırıyor."

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