Fed ‘mali destek’ mesajı verdi

Mali desteklerin devam etmesi yönünde Fed’den gelen güçlü mesajlar, piyasalarda bu yöndeki beklentileri tekrar canlandırırken, ABD Başkanı Donald Trump da yaptığı açıklamalarla pozitif havayı destekledi.



Dolar yükseldi



Salgının ekonomik etkileriyle mücadele kapsamında hayata geçirilmesi planlanan destek paketine yönelik müzakereleri 3 Kasım’da gerçekleştirilecek seçime kadar durduran Trump, önceki gece sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Temsilciler Meclisi ve Senato, Hava Yolu Maaş Bordro Desteği için 25 milyar dolar ve küçük işletmelere yönelik Maaş Koruma Programı için 135 milyar doları hemen onaylamalı” dedi.



Ayrıca Donald Trump, ülkedeki vatandaşlara yönelik 1200 dolarlık doğrudan ödeme yapılmasına ilişkin tek başına bir tasarıyı da imzalamaya hazır olduğunu kaydetti. Öte yandan dolar/TL jeopolitik endişelerle dün 7.94’ü aşarak yeni zirveye yükseldi.



