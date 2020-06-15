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    HaberlerEkonomi Haberleri Fed, şirket tahvili almaya başlayacak
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    15.06.2020 - 22:23 | | AA

    Fed, şirket tahvili almaya başlayacak

    ABD Merkez Bankası (Fed), şirket tahvili almaya başlayacağını bildirdi.

    Fed, şirket tahvili almaya başlayacak

     

    Fed'den yapılan açıklamada, bankanın İkincil Piyasa Kurumsal Kredi Tesisi (SMCCF) kapsamında, piyasa likiditesi ve büyük işverenler için kredi mevcudiyetini desteklemek amacıyla şirket tahvili alacağı kaydedildi.

    Söz konusu alımla şirket tahvil portföyü oluşturulacağı belirtilen açıklamada, şirket tahvili alımlarında minimum derecelendirme ve maksimum vade gibi kriterlere bakılacağı ifade edildi.

    Antalya'nın halı ve kilim tarlalarıAntalya'nın Döşemealtı ilçesinde, el dokuması binlerce halı, kilim, mikroplardan arındırılmak ve renklerinin pastele dönüştürülmesi için buğday tarlalarına serilmeye başlandı. Halı ve kilimlerle rengarenk bir hale dönüşen tarlalar görsel bir şölen oluşturdu.
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