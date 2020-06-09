Fed temel kredi programının tabanını genişletti

Fed'den yapılan açıklamaya göre, "Ana Cadde Kredilendirme Programı" adı verilen kredilendirme programı kapsamında küçük ve orta ölçekli firmalara verilen kredilerde taban "500 bin dolar"dan, "250 bin dolar"a düşürüldü. Ayrıca, Fed Yönetimi, kredi opsiyonlarının vadelerini de "4 yıl"dan "5 yıl"a çıkardı ve Fed'in katılım oranını yüzde 95 düzeyine yükseltti.

Fed Başkanı Jerome Powell, "Küçük ve orta ölçekli işletmeleri destekleyerek, onları yeniden açılmaya ve istihdam sağlamaya hazırlamak, geniş tabanlı ekonomik toparlanmayı da teşvik edecektir" dedi ve ekledi:

"Yaptığımız bu değişikliklerin, Ana Cadde Kredilendirme Programı'nın, bu zor zamanda istihdamı destekleme yeteneğini de geliştirecektir."