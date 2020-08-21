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    HaberlerEkonomi Haberleri Fed ve ECB salgına karşı teyakkuzda
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    21.08.2020 - 07:00 | | EKONOMİ SERVİSİ

    Fed ve ECB salgına karşı teyakkuzda

    ABD Merkez Bankası (Fed) politika yapıcılarının bazıları koronavirüs salgınından etkilenen ekonomiyi iyileştirmek için Fed’in para politikasını daha fazla gevşetmesi gerekebileceğini söyledi. Fed, salgın nedeniyle yaşanan ekonomik krizle mücadele etmek için faiz oranlarını sıfıra düşürmüş ve trilyonlarca dolarlık tahvil alım programı başlatmıştı. Fed’in 28 - 29 Temmuz toplantısının tutanaklarında Fed Açık Piyasa Komitesi, istihdamın şimdiden yavaşlamaya başladığını ve temel bir iyileşmenin, büyük ölçekte ve sürdürülebilir şekilde işyerlerinin faaliyetlerinin başlamasına bağlı olduğunu belirtti.

    Fed ve ECB salgına karşı teyakkuzda

    Reuters’ın haberine göre, politika yapıcılar aynı zamanda Fed para politika çerçevesinde değişikliğe gitme konusunda anlaşmak üzereler ve bu Fed’in agresif canlandırma önlemlerini daha uzun süre uygulamasını sağlayabilir.

    Esneklik artışı

    Öte yandan, Avrupa Merkez Bankası’nın (ECB) temmuz ayı para politikası toplantı tutanaklarında, bankanın yönetim konseyi üyelerinin Pandemi Acil Varlık Alım Programı’nın (PEPP) esnekliğinin artırılmasını masaya yatırdığı belirtildi.

    ECB, yönetim konseyinin 15 - 16 Temmuz’da Frankfurt’ta gerçekleştirdiği para politikası toplantı tutanaklarını yayımladı.

    Küresel ekonomik faaliyetlerin ikinci çeyreğin sonuna doğru toparlandığı fakat küresel ticaretin zayıf kaldığına vurgu yapılan tutanaklarda, son zamanlarda piyasalardaki olumlu gelişmelerin ekonomik verilerle tam desteklenmediği uyarısına yer verildi.

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