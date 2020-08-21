Fed ve ECB salgına karşı teyakkuzda

Reuters’ın haberine göre, politika yapıcılar aynı zamanda Fed para politika çerçevesinde değişikliğe gitme konusunda anlaşmak üzereler ve bu Fed’in agresif canlandırma önlemlerini daha uzun süre uygulamasını sağlayabilir.



Esneklik artışı



Öte yandan, Avrupa Merkez Bankası’nın (ECB) temmuz ayı para politikası toplantı tutanaklarında, bankanın yönetim konseyi üyelerinin Pandemi Acil Varlık Alım Programı’nın (PEPP) esnekliğinin artırılmasını masaya yatırdığı belirtildi.



ECB, yönetim konseyinin 15 - 16 Temmuz’da Frankfurt’ta gerçekleştirdiği para politikası toplantı tutanaklarını yayımladı.



Küresel ekonomik faaliyetlerin ikinci çeyreğin sonuna doğru toparlandığı fakat küresel ticaretin zayıf kaldığına vurgu yapılan tutanaklarda, son zamanlarda piyasalardaki olumlu gelişmelerin ekonomik verilerle tam desteklenmediği uyarısına yer verildi.