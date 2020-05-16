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    HaberlerEkonomi Haberleri Fed'den kritik uyarı! Rapor yayımlandı...
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    16.05.2020 - 00:52 | | AA

    Fed'den kritik uyarı! Rapor yayımlandı...

    ABD Merkez Bankası (Fed), "Finansal İstikrar Raporu"nun Mayıs 2020 sayısında, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ve ekonomiye yönelik görünümün belirsizliğine işaret ederek, "Finansal sektör kırılganlıkları kısa vadede büyük ihtimalle daha belirgin olacak". ifadesine yer verdi.

    Fed'den kritik uyarı! Rapor yayımlandı...

     

    Fed, Amerikan finansal sistemindeki mevcut duruma ilişkin değerlendirmelerin yer aldığı "Finansal İstikrar Raporu"nun Mayıs 2020 sayısını yayımladı.

    Kovid-19 salgını ve buna karşı alınan önlemlerin mart ayının ortasından itibaren bazı ekonomik sektörleri durma noktasına getirdiğine vurgu yapılan raporda, ABD'deki ekonomik faaliyetin benzeri görülmemiş bir hızda daraldığı ve işsizlik oranının nisanda yüzde 14,7'ye yükseldiği anımsatıldı.

    Raporda, "Yurtiçi ve yurtdışında ekonomik faaliyetteki aksaklıklar, finansal koşulları önemli ölçüde etkiledi ve kredi akışını bozdu." değerlendirmesinde bulunuldu.

    "Finansal kuruluşlar sıkıntı yaşayabilir"

    Kovid-19 salgınının ekonomik etkilerine karşı alınan önlemlerin hatırlatıldığı raporda, 2008'den bu yana uygulanan finansal reformların sektörün dayanıklılığını artırmasına rağmen finansal sistemin yine de şok yaşadığı kaydedildi.

    Raporda, "Finansal sektör kırılganlıkları kısa vadede büyük ihtimalle daha belirgin olacak." ifadesi kullanıldı.

    Fed'in raporunda, marttan bu yana yaşanan ekonomik ve finansal şoklardan kaynaklı hane halkı ile işletmelerin bilançolarındaki sıkıntıların bir süre daha kırılganlıklara neden olacağı belirtildi.

    Bankacılık sektörü de dahil olmak üzere finansal kuruluşların sıkıntılar yaşayabileceği uyarısında bulunulan raporda, mevcut kırılganlıklara işaret edilerek, varlık fiyatlarının birçok piyasada oynak bir seyir izlediği aktarıldı.

    Raporda, "Salgın ve ekonomik faaliyete yönelik görünüm belirsiz. Kısa vadede Kovid-19 salgınının seyri ve bunun ABD ile küresel ekonomiler üzerindeki etkisiyle ilişkili riskler yüksek seyretmeye devam ediyor." değerlendirmesine yer verildi.

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